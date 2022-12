Sprawa dotyczy jednego ze szpitali tymczasowych, które były budowane w czasie pandemii koronawirusa.

"Najdroższa placówka w Polsce"

Dariusz Joński przypomniał na konferencji prasowej w ubiegły piątek, że wraz z Michałem Szczerbą kontrolowali tymczasowe szpitale covidowe w całej Polsce. - We Wrocławiu budżet na budowę szpitala tymczasowego z dnia na dzień był coraz wyższy i dziś możemy powiedzieć, że była to najdroższa tego rodzaju placówka w Polsce - zauważył Joński.

Podkreślił, że jedynie we Wrocławiu nadzór nad budową szpitala pełnił pełnomocnik wojewody (pełnił funkcję społecznie), a w innych województwach sam wojewoda. - We Wrocławiu nadzór nad budową szpitala przejęli biznesmeni, którzy decydowali o lokalizacjach, a lokalizacja miała ogromny wpływ na to, ile ten szpital kosztował - podkreślił poseł.

Jak dodał, lokalizacja szpitala tymczasowego została zmieniona "z dnia na dzień". - Na początku wojewoda wskazuje Halę Stulecia, a dwa dni później pełnomocnik, po rozmowach z prywatnym inwestorem, podejmuje decyzję, że jednak szpital powstanie na prywatnym terenie. To nieakceptowalne - oświadczył Joński.

Według Szczerby kontrolę ws. szpitala tymczasowego we Wrocławiu przeprowadziło biuro kontroli MSWiA. - Raport MSWiA świadczy o wielu nieprawidłowościach. Wskazano tam, że nie traktowano tej inwestycji z należytą starannością, że wydawano pieniądze po uważaniu - mówił poseł.

Urzędnicy odpowiadają na zarzuty

W przesłanym PAP oświadczeniu biura prasowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego podkreślono, że formułowane przez Szczerbę i Jońskiego zarzuty mają charakter "polityczno-publicystyczny".

"Porównując koszty szpitali tymczasowych należy brać pod uwagę wiele różnych czynników (...) - wielkość obiektów (liczbę łóżek), ich standard (wyposażenia, instalacje tlenowe itp.) czy fakt istnienia w danej okolicy obiektów umożliwiających szybką i relatywnie tanią adaptację na potrzeby szpitala tymczasowego" - czytamy w oświadczeniu. Urzędnicy twierdzą też, że wrocławski szpital nie był najdroższy w kraju.

Szpital tymczasowy we Wrocławiu, zlokalizowany przy ul. Rakietowej, składał się z kilku modułów. Lecznica mogła pomieścić 400 łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19. Na tę placówkę medyczną zaadaptowano m.in. pomieszczenia sali konferencyjnej przy hotelu.