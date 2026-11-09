Najcieplejszy okazał się polski biegun zimna. Mrozy w reszcie kraju

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Było mroźnie, będzie zimno, i do tego niebezpiecznie na drogach. Pogoda w nocy przyniosła mocny zimowy akcent w postaci bardzo silnych przymrozków, zbliżających się do -9 stopni. Możliwe, że w poniedziałek miejscami będzie w okolicach zera. Trzeba też uważać na gęste mgły osadzające szadź. Zagrożenie nie minie wraz z końcem dnia.

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Poranne przymrozki występowały w zdecydowanej większości kraju. Noc była szczególnie zimna
Poniedziałkowy poranek w wielu miejscach wciąż był mroźny. Noc przyniosła temperatury mocni poniżej -8 st. CINTERIA/IMGWmateriał zewnętrzny

Może się wydawać, że jesień powoli ustępuje zimie. Polskę skuły silne mrozy, które miejscami trzymają jeszcze rano - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Do tego lokalnie przez cały poniedziałek mogą się utrzymać mgły.

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Pogoda mocno poniżej zera. Zimno nawet w ciągu dnia

Za nami mroźna noc, i to w niemal całym kraju. Szczególnie zimno było w Kozienicach, gdzie zanotowano -8.8 st. C - wynika z danych IMGW. Najcieplej było w miejscu zwykle uznawanym za "polski biegun zimna", czyli w Suwałkach, gdzie temperatura była dodatnia i nie spadła poniżej 3,9 st. C.

Mapa Polski z zaznaczonymi minimalnymi temperaturami zanotowanymi w nocy z 8 na 9 listopada, gdzie najwyższą temperaturę 3,9°C odnotowano w Suwałkach, a najniższą -8,8°C w Kozienicach.
W nocy z niedzieli na poniedziałek na południu Mazowsza było prawie -9 stopni CelsjuszaIMGWmateriał zewnętrzny

Mróz w wielu miejscach utrzymywał się jeszcze rano i miał dość znaczne rozmiary. Cały czas najzimniejsze były Kozienice, gdzie o godz. 8:00 było -5,9 st. C. W poniedziałek w ciągu dnia temperatury będą dodatnie, ale dość niskie.

Na północnym zachodzie można się spodziewać maksymalnie 2 stopni Celsjusza, a w centrum około 5. Najcieplej zrobi się na południowym wschodzie kraju, gdzie synoptycy prognozują do 9 stopni.

Mapa Europy z zaznaczonymi anomaliami temperatury powietrza, gdzie zachodnia część kontynentu, w tym Hiszpania, Francja i Wielka Brytania, odznacza się wyraźnie wyższymi temperaturami niż normalnie, a wschodnia i południowo-wschodnia część Europy pokaz...
Poniedziałek będzie chłodnym dniem, a w nocy w wielu miejscach znowu chwyci silny mróz - wynika z prognoz IMGWWXChartsmateriał zewnętrzny

W pierwszych godzinach dnia i przed południem mogą się jeszcze utrzymywać gęste mgły, zwłaszcza na zachodzie i południu. Ograniczają one widzialność do około 200 metrów. Lokalnie będą też osadzać szadź, "powodując śliskość nawierzchni dróg i chodników" - ostrzega IMGW.

Możliwe, że w zachodniej Polsce miejscami mgły utrzymają się przez cały dzień. Tam, gdzie te zjawiska pozostaną najdłużej, w poniedziałek będzie też najzimniej i temperatura będzie oscylować w okolicach zera.

Pewnym pocieszeniem może być fakt, że nigdzie nie spadnie deszcz, choć na niebie pojawią się chmury. Najlepiej pod tym względem będzie we wschodniej połowie kraju, gdzie powinno być słonecznie.

Po mroźnej nocy i chłodnym, zamglonym dniu, sytuacja może się powtórzyć. Synoptycy wskazują, gdzie po zachodzie słońca pojawi się najsilniejszy mróz.

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Sytuacja się powtórzy. Do tego spadnie deszcz ze śniegiem

Noc z poniedziałku na wtorek znowu będzie zimna. Na mróz powinni się przygotować praktycznie wszyscy mieszkańcy kraju. Tylko na zachodzie może być w okolicach zera - w pozostałych regionach zanotujemy do około -6 stopni Celsjusza.

Znowu pojawią się silne mgły, szczególnie na wschodzie, gdzie widzialność spadnie do około 200 metrów. Miejscami mogą osadzać szadź, więc na drogach może się zrobić ślisko.

Wysoko w Sudetach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Rano na terenach podgórskich również popada deszcz ze śniegiem.

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