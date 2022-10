Twoje pierwsze wesele

Otwierając biznes fotograficzny, warto zadać sobie na początku pytanie: jak przyciągnąć pierwszych klientów? Czy początkujący fotograf nieposiadający w swoim portfolio żadnej realizacji ślubnej, jest odpowiednią osobą, aby zaufać jej w kwestii realizacji reportażu ślubnego? Taka usługa to koszt około kilku tysięcy złotych.



Wielu fotografów zaczynających swoją karierę oferuje w takim przypadku swoje usługi za darmo - w zamian za możliwość udostępnienia wizerunku pary młodej w portfolio. Ci bardziej doświadczeni oceniają tego typu oferty jako "psucie rynku", czyli zaniżanie wartości usług. Niektórzy z nich oferują fotografom-amatorom współpracę na realizacjach dla swoich klientów - funkcję tzw. "drugiego fotografa". Początkujący fotograf może w ten sposób zdobyć pierwsze doświadczenie dzieląc się bezpłatnie swoimi zdjęciami z parą młodą i ich zatrudnionym fotografem.

Ile kosztuje reportaż ślubny?

Kiedy fotograf ma już zarejestrowaną działalność oraz zapełniony kalendarz pierwszymi poważnymi zleceniami, musi zmierzyć się z codziennością mikroprzedsiębiorcy w Polsce. Z roku na rok opłaty rosną - coraz wyższe składki na ZUS, podatek dochodowy, księgowość, drogie paliwo i szalejąca inflacja. Czy da się utrzymać jednoosobową firmę robiąc zdjęcia? Najważniejsza jest odpowiednia wycena swojej pracy.



Wyceniając usługę fotografa ślubnego trzeba wziąć pod uwagę wszystkie koszta, które ponosi oraz czas poświęcony nie tylko w dniu wesela, ale także podczas pracy nad materiałem w domu. Aby gotowe zdjęcia z wesela trafiły do pary młodej, muszą przejść przez szczegółową selekcję oraz staranną obróbkę, czyli pracę nad odpowiednią kolorystyką zdjęć. Kiedy fotograf nabiera większego doświadczenia i świadomości pracy, wartość jego usług rośnie. Reportaż ślubny wyceniany jest od 3 do nawet 10 tysięcy złotych.

Dzień pracy fotografa podczas ślubu i wesela

Dzień pracy w dniu ślubu zaczyna się od przygotowań pary młodej do ich wyjątkowej uroczystości. Przygotowania odbywają się najczęściej w domu pana młodego oraz u panny młodej. Fotograf zajmuje się uchwyceniem momentów podczas zakładania garnituru i sukni ślubnej, a także relacji między członkami rodziny. Istotne są również zbliżenia na biżuterię, elementy ubioru i dekoracje. Często pojawiają się łzy wzruszenia: podczas pierwszego spotkania pary młodej lub w czasie błogosławieństwa przez rodziców. Są to sytuacje, na które fotograf ślubny powinien być najbardziej wyczulony - najpiękniejsze chwile w dniu ślubu są tam, gdzie są emocje.



Zdjęcie Sprzęt w pracy fotografa ślubnego to koszt kilkudziesięciu złotych / 123RF/PICSEL

Najważniejszy punkt ślubu i... wujek z lustrzanką

W zależności od wyboru rodzaju ceremonii ślubnej, może ona trwać nawet od pięciu minut do godziny. Najważniejsze momenty ceremonii to oczywiście składanie przysięgi i nakładanie obrączek. Te chwile trwają na tyle krótko, że fotograf musi mieć świadomość, kiedy nastąpią i być w gotowości do robienia zdjęć z odpowiednio ustawionymi parametrami. To najistotniejsza chwila w całym dniu - nieostre lub prześwietlone zdjęcia są niedopuszczalne. Niestety ogromnym problemem, nawet dla profesjonalisty, bywają sami goście.

Nieważne, ile razy fotograf przypomni parze młodej, że to on jest od robienia zdjęć w tym dniu, a goście weselni są po to, by celebrować i się bawić - zawsze znajdzie się wujek, który musi pochwalić się swoją lustrzanką tuż przy ołtarzu (najlepiej błyskając parze młodej i księdzu w twarz lampą błyskową).

Zanim fotograf dojedzie na salę weselną minie dobrych kilka godzin jego pracy, dlatego tak ważne jest, aby zagwarantować mu miejsce przy stole oraz ciepłe posiłki. Podczas wesela czeka na niego fotografowanie wyjątkowych dekoracji, pierwszego tańca pary młodej, zabaw gości, a także dodatkowych atrakcji zapewnianych przez gospodarzy imprezy. Na sali weselnej oczywiście wciąż czai się wujek z aparatem - musi przecież sfotografować nowych małżonków podczas pierwszego tańca, tak, by skutecznie znaleźć się w każdym kadrze fotografa i popsuć nowożeńcom pamiątkę.

Praca fotografa w dniu ślubu i wesela trwa około 12 godzin, z krótkimi przerwami na posiłki. Dobry fotograf ślubny ma oczy szeroko otwarte przez cały dzień, aby nie przegapić decydujących momentów i szukać tych, które mogą być dostrzegalne tylko dla profesjonalisty.



Zdjęcie Podczas planowania imprezy dobrze jest unikać żenujących zabaw ze względu na komfort gości / 123RF/PICSEL

Najbardziej upokarzająca godzina podczas polskich wesel

Największe problemy każdego fotografa pracującego na weselu zaczynają się między godziną 21 a 22. To czas, w którym najbardziej widoczni są goście niewylewający za kołnierz. Ten wujek, specjalista od zdjęć, na pewno podejdzie dać kilka dobrych rad, a inni będą namawiać do tańca i wspólnej zabawy, mimo tłumaczeń, że w pracy nie wypada.

Praca fotografa kończy się tuż po północy, kiedy wybija najbardziej upokarzająca godzina w tradycji polskich wesel. Jeśli wesele prowadzi zespół lub wodzirej, który nie stroni od alkoholu, można mieć pewność, że po zabawach oczepinowych ich uczestnicy skończą na kanapie w korytarzu sali weselnej.



Najgorsze zabawy oczepinowe to te, w których uczestnicy przybierają niedwuznaczne pozycje. Mimo że pary młode coraz częściej z nich rezygnują, to jednak wciąż można natknąć się np. na zabawę w "jajko", kiedy kobieta musi przeprowadzić w nogawkach spodni mężczyzny jajko tak, aby się nie stłukło.



To ostatnia rzecz, którą tego dnia uwieczni fotograf i... prawdopodobnie usunie te zdjęcia z dysku, mając na uwadze dobre imię sfotografowanych osób. Nic dziwnego, że coraz więcej gości ucieka z sali weselnej, aby nie musieć brać udziału w konkurencjach - poza tym, że oczepiny wprowadzają ich w zażenowanie, to nie chcą, aby później ktoś oglądał ich kompromitujące zdjęcia.

Jakie koszta ponosi fotograf ślubny?

Poza standardowymi kosztami prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce, fotograf musi posiadać odpowiedni sprzęt do pracy na weselach. Jest to przede wszystkim profesjonalny aparat z wymiennymi obiektywami, komputer do obróbki zdjęć, karty pamięci, lampy, statywy czy dyski, na których przechowywane są zdjęcia. Dodatkowe koszta to również samochód i jego utrzymanie, paliwo, telefon, internet.



W plecaku zawodowego fotografa znajdziemy zawsze dodatkowy aparat w razie awarii głównego sprzętu. Nikt nie chciałby sytuacji, w której fotograf przestaje robić zdjęcia, ponieważ jego narzędzie pracy odmówiło posłuszeństwa.

Zdjęcie Istotne są zbliżenia na biżuterię, elementy ubioru i dekoracje / 123RF/PICSEL

Niestety karty pamięci w aparacie również mogą zostać uszkodzone, nawet bez świadomości użytkownika. Dzięki dwóm wejściom na karty w aparacie materiał tworzony podczas ślubu może być zapisywany podwójnie, a więc w razie awarii jednej z nich, mamy kopię zapasową. O tzw. back-upie musimy pamiętać także podczas zgrywania zdjęć na dysk. Złośliwość rzeczy martwych dotyczy wszystkich sprzętów elektronicznych, również komputerów czy dysków. Posiadanie materiału z wesela w co najmniej dwóch różnych miejscach gwarantuje większy spokój o to, że fotografie nie znikną, ale też generuje kolejne koszta. Chyba żadna para młoda nie chciałaby usłyszeć od fotografa, że zdjęć z ich ślubu nie ma i nie da się ich odzyskać - nawet po zwrocie pieniędzy, które w te zdjęcia zainwestowali. Skompletowanie sprzętu i wszystkich potrzebnych akcesoriów do fotografii ślubnej będzie kosztowało więc co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych na start.

Minusy pracy fotografa ślubnego

Największą bolączką fotografów ślubnych j est to, że muszą pracować, kiedy wszyscy inni się bawią lub odpoczywają. Przy prowadzeniu takiego biznesu wolne weekendy zdarzają się bardzo rzadko - najczęściej w sezonie jesienno-zimowym. Ciężko utrzymywać relacje z rodziną i przyjaciółmi, jeśli trzeba pracować, kiedy inni są na wakacjach lub spędzają weekendy na zabawie. Przez pracę weekendową fotografa może ominąć większość uroczystości rodzinnych. Terminy ślubne zapisywane są w kalendarzu fotografa około roku przed weselem, dlatego niełatwo jest zgrać swoje życie towarzyskie z pracą.



Praca fotografa ślubnego jest także ciężka fizycznie - noszenie aparatu przez kilkanaście godzin dziennie może być uciążliwe dla kręgosłupa. Po kilkunastu latach pracy jako fotograf ślubny można doświadczyć także wypalenia zawodowego. Musimy pamiętać, że praca fotografa to działalność kreatywna, która wymaga ciągłego rozwoju. W pewnym momencie aktywność na kilkudziesięciu weselach rocznie może stać się rutyną, która zniszczy radość z fotografowania.

Fotografia ślubna może być pracą dochodową, jednak nie jest dla każdego. Wymaga dużego zaangażowania i empatii do tego typu uroczystości. Fotograf bez odpowiedniej sympatii do swojej pracy stanie się szybko w oczach klientów niewarty zainwestowania pieniędzy i zatrudnienia w tak ważnym dla pary młodej dniu. Jest to działalność, w której kluczowy jest kontakt z drugim człowiekiem, dlatego osoby nieprzepadające za towarzystwem nieznajomych osób, nie będą potrafiły odnaleźć się podczas pracy na weselu. Szczególnie z osobami, które uaktywniają się po wypiciu alkoholu. Należy też pamiętać o długich godzinach spędzanych przed komputerem, pozyskiwaniem nowych klientów oraz publikowaniu bieżących materiałów w mediach społecznościowych.