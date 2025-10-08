Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do podziękowania pedagogom za ich wkład w edukację młodego pokolenia. W tym dniu nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, a uczniowie i nauczyciele biorą udział w obchodach organizowanych na terenie szkoły, czy miasta. Dzień ten jest również okazją do wręczania nagród dla nauczycieli, którzy w szczególny sposób zaangażowali się w kształcenie i wychowywanie młodzieży.

Nagrody te przyznawane są ze specjalnego funduszu na nagrody, którego funkcjonowanie reguluje Karta Nauczyciela.

Kto może dostać nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej?

Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej ustalają organy prowadzące szkoły.

Kto ma szansę na nagrodę? Kryteria określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli z dnia 10 sierpnia 2009 r. Typowany nauczyciel powinien:

mieć przepracowane minimum 2 lata w szkole;

mieć wyróżniającą ocenę pracy;

mieć wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.

Do nagrody mogą być zgłaszani nauczyciele, którzy nie tylko kształtowali umiejętności uczniów określone podstawą programową, ale także rozwiązywali problemy natury wychowawczej, czy socjalnej. Wprowadzanie innowacyjnych działań i rozwiązań, praca na rzecz organizacji szkoły, współpraca ze środowiskiem lokalnym, czy działania na rzecz oświaty w wymiarze regionalnym również wyróżniają pracę nauczyciela i mogą wpłynąć na pozytywne rozpatrzenie wniosku o nagrodę.

Dzień nauczyciela 2025. Ile wynoszą nagrody dla nauczycieli?

Decyzje o wypłatach nagród dla nauczycieli i dyrektorów w niektórych miastach już zapadły. W Inowrocławiu na podstawie zarządzenia prezydenta Arkadiusza Fajoka po 6,5 tys. złotych otrzyma 11 nauczycieli, jedna wicedyrektor oraz dwie dyrektorki ze szkół podstawowych. Nagrody w tej samej wysokości zostaną też wypłacone czterem nauczycielkom wychowania przedszkolnego. Łącznie zostanie nagrodzonych 18 osób.

W zeszłym roku w Inowrocławiu nagrody w wysokości 6,4 tys. złotych przyznano 22 pracownikom oświaty, z kolei w 2023 r. - 23 nauczycielom po 4,8 tys. zł.

Decyzja o nagrodach zapadła również m.in. w Bełchatowie. Do 29 osób (nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych, liceów oraz przedszkoli) trafi w tym roku po 3,5 tys. złotych netto.

Kiedy wypada Dzień Edukacji Narodowej 2025?

Dzień Edukacji Narodowej od ponad 50 lat obchodzony jest 14 października, choć początkowo nazywany był Dniem Nauczyciela. Ustanowiony został w 1972 r. w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Od 1982 roku przekształcono nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej.

Dlaczego akurat 14 października jest tak ważny dla polskiej edukacji? To właśnie w tym dniu w 1773 roku powstała pierwsza w Europie Komisja Edukacji Narodowej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Komisja składała się z siedmiu członków, a jej celem była reforma szkolnictwa, podniesienie jakości edukacji w Polsce oraz nadzór nad systemem edukacji.

Zastąpiła ona rozwiązany przez papieża Klemensa XIV zakon jezuitów, który do tej pory sprawował pieczę nad edukacją w Polsce. Podczas 21-letniej działalności komisja m.in.:

powołała Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych zajmujące się przygotowywaniem podręczników,

wprowadziła trzystopniową edukację i wprowadziła szkoły średnie,

powołała seminaria kształcące nauczycieli,

zreformowała szkoły wyższe: Akademię Krakowską i Akademię Wileńską,

dopuściła dziewczęta do nauki w szkołach,

wprowadziła do programu nauczania elementy nauk przyrodniczych i naukę języka ojczystego.

Działalność Komisji Edukacji Narodowej została przerwana przez trzeci rozbiór Polski.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej często nazywany jest Dniem Nauczyciela. Ten jednak przypada na 5 października. To właśnie wówczas obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Nauczyciela pod patronatem UNESCO, który został przyjęty w 1994 roku w rocznicę podpisania "Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela" z 1966 roku.

