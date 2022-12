Nagroda dla piłkarzy od rządu? Tusk: "30 milionów?! Żarty!"

Biało-Czerwoni po remisie z Meksykiem (0:0), wygranej z Arabią Saudyjską (2:0) i porażce z Argentyną (2:0) wyszli z grupy na mistrzostwach świata w Katarze. Oznacza to, że czeka ich nagroda, którą miał obiecać Mateusz Morawiecki jeszcze przed wylotem na turniej.

Mowa o co najmniej 30 mln zł, które - zgodnie z doniesieniami - mają trafić nie do kasy PZPN-u, a bezpośrednio do samych zawodników i sztabu szkoleniowego.

Podopieczni Czesława Michniewicza w meczu 1/8 finału przegrali w niedzielę z Francją 1:3 i odpadli z mistrzostw. Niemniej wyjście z grupy było największym mundialowym sukcesem Polaków od 36 lat.

Tusk o obietnicy Morawieckiego

Na doniesienia o nagrodzie dla piłkarzy zareagował lider PO Donald Tusk.

"30 milionów?! Żarty! Tyle to Pan Premier z jednej działki potrafi wyciągnąć" - napisał na Twitterze.