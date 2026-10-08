Nagranie o "krwawym piątku" obiegło sieć. Policja zatrzymała 17-latka

O zatrzymaniu rozpisują się mazowieckie media. Po serii ataków w szkołach - najpierw w Ostrołęce a dzień później, w czwartek, pod Wyszkowem - w sieci pojawiły się wezwania do udziału w "krwawym piątku".

- W sieci pojawiło się nagranie wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Policjanci szybko zweryfikowali tę informację i zatrzymali 17-letniego mieszkańca powiatu przasnyskiego, który prawdopodobnie jest autorem tego filmu. Na chwilę obecną nie jesteśmy potwierdzić, czy faktycznie osoba zatrzymana jest autorem tego filmu. Trwają czynności - przekazała PAP asp. Ilona Cichocka z komendy powiatowej w Przasnyszu.

- Z tej strony nożownik z Przasnysza - pada we wspomnianym przez policjantkę nagraniu. - Należę do grupy, która bierze udział w wyścigu zabójstw, zwanym potocznie "krwawym piątkiem". Jutro w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej będzie rzeź - słychać dalej.

Autor nagrania mówi następnie, że "nie poprzestaną na Przasnyszu" i zabiją tych, którzy staną na drodze osób biorących udział w "wyścigu". Pada też imię i nazwisko konkretnego chłopca, którego autor nazywa "celem numer jeden".

Nagranie o "krwawym piątku" obiegło sieć. Szkoły reagują

W związku z sytuacją kolejne placówki decydują się na zmianę formy nauki. Jak informuje na swojej stronie "Tygodnik Ciechanowski", w piątek wszystkie szkoły średnie w Ciechanowie będą pracowały w trybie zdalnym. Zajęcia w tradycyjnej formie nie odbędą się także w szkołach w Pułtusku.

Wcześniej wojewoda mazowiecki odwołał piątkowe lekcje w szkołach w gminie Wyszków, gdzie miał miejsce czwartkowy atak.

O doniesienia o tzw. krwawym piątku Interia pytała w czwartek wieczorem policjantów z Wyszkowa. Okazuje się, że do tamtejszej komendy także dotarły takie sygnały.

- Bada je wydział kryminalny we współpracy z policjantami ds. cyberprzestępczości - potwierdziła w rozmowie z Interią mł. asp. Ilona Puścian z KPP w Wyszkowie. Policja jest jednak ostrożna z wiązaniem tych doniesień z motywacjami sprawcy ataku pod Wyszkowem. Te wciąż są badane.

Mł. asp. Ilona Puścian z KPP w Wyszkowie podkreśliła przy tym, że decyzja wojewody o zamknięciu w piątek szkół w gminie Wyszków nie jest skutkiem pogłosek o "krwawym piątku" i zapadła zanim sieć obiegły niepokojące doniesienia.

Seria ataków na szkoły. Nastolatek zapowiadał, że "planuje zrobić coś złego"

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (gm. Wyszków) doszło do ataku 15-latka, który ranił trzy osoby, jedną śmiertelnie. O jego losie zadecyduje sąd rodzinny. Nastolatek może odpowiadać za zabójstwo jak osoba dorosła.

To kolejne takie zdarzenie w szkole na Mazowszu. W środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób - pięciu uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne. Ranni trafili do szpitali w Łomży i Ostrołęce. 19-latek miał ze sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty. Usłyszał zarzuty m.in. usiłowania zabójstwa.

Również w środę w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje "zrobić coś złego w szkole". Policja podała, że podczas przeszukania zabezpieczyła saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się dwa noże. Śledczy zabezpieczyli też jego telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwania informacji o planowanym ataku.

Policję powiadomił nauczyciel, który informację o wypowiedziach 17-latka otrzymał od innych uczniów.



