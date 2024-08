Prognoza pogody na piątek. Polskę znów opanują burze

Na południu Polski lokalnie mogą wystąpić burze. Suma opadów atmosferycznych będzie się wahać od 15mm do 35mm. Jeśli chodzi o temperaturę, będzie ona bardzo zróżnicowana w zależności od regionu. Termometry zmierzą maksymalnie od 17 st. C na południowym zachodzie, po ok 22 st. C na północy do 28 st C na południowym wschodzie.