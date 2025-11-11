W skrócie Polska znalazła się pod wpływem wyżów znad Węgier i Włoch, co przyniesie napływ polarnomorskiego powietrza i stopniowe ocieplenie na zachodzie kraju.

W najbliższych dniach spodziewane są duże zachmurzenie, słabe opady i mgły, jednak w czwartek na południowym zachodzie temperatura może wzrosnąć aż do 17 st. C.

Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, lecz w rejonach podgórskich i na wybrzeżu porywisty, z możliwymi silniejszymi podmuchami w górach.

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zachodnia część Europy oraz północna pozostaną w obszarze oddziaływania niżów z ośrodkami nad Norwegią i Atlantykiem. Pod wpływem płytkiego niżu będzie również wschodnia część Europy.

Pozostały obszar kontynentu, w tym Polska, pozostanie pod wpływem wyżów znad Węgier i Włoch. Napływać będzie powietrze polarne morskie, na zachodzie kraju coraz cieplejsze.

Prognoza pogody na najbliższe dni. Co nas czeka?

W środę zachmurzenie będzie duże i całkowite z postępującymi od południowego zachodu i zachodu rozpogodzeniami. Miejscami na wschodzie wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki stopniowo zanikające.

Początkowo, zwłaszcza na północy i północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich, pojawią się mgły, ograniczające widzialność poniżej 200 m.

Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C, 8 st. C na wschodzie i północnym wschodzie do 11 st. C, 13 st. C na południowym zachodzie i miejscami na zachodzie. Chłodniej - lokalnie - będzie w rejonach podgórskich Podkarpacia, około 5 st. C.

Prognozowany wiatr będzie słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, od zachodu skręcający na południowy.

Pogoda. W środę w nocy czekają nas przymrozki

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy i wschodzie kraju okresami duże. Miejscami na wschodzie oraz w kotlinach górskich utworzą się mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatura minimalna na przeważającym obszarze wyniesie od 3 st. C do 7 st. C, cieplej będzie na wybrzeżu - około 9 st. C. Chłodniej miejscami na południowym wschodzie, około 1 st. C, a najchłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, około -1 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy i lokalnie w rejonach podgórskich porywisty, na wybrzeżu w porywach do 55 km/h, a lokalnie w rejonach podgórskich Karpat do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h, w Karpatach do 60 km/h.

Pogoda. Na południowym zachodzie do 17 st. C.

W czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko okresami na północy oraz w rejonie Bieszczadów i Beskidu Niskiego duże i tam możliwe słabe opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C, 12 st. C na wschodzie i północnym wschodzie do 14 st. C, 15 st. C w centrum i na zachodzie, cieplej lokalnie na południowym zachodzie, około 17 st. C.

Chłodniej w obszarze utrzymującego się dużego zachmurzenia w rejonie Bieszczadów i Beskidu Niskiego, od 5 st. C do 7 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami słaby, okresami porywisty, na wybrzeżu oraz lokalnie w rejonach podgórskich Karpat w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h, w Karpatach do 65 km/h.

Pogoda w Warszawie. Temperatura poszybuje w górę

W środę w Warszawie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe są słabe opady deszczu lub mżawki. Początkowo możliwe silne zamglenia lub mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni i południowy.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie jedynie początkowo duże, później przeważnie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.

W czwartek zachmurzenie będzie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy.

