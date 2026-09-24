Nagły ruch Święczkowskiego. Wszczął postępowanie wobec trojga sędziów

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

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"Bogdan Święczkowski, działając na wniosek jednego z sędziów, wszczął dzisiaj postępowanie mogące się zakończyć zarzutami dyscyplinarnymi wobec trojga sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Magdaleny Bentkowskiej, Dariusza Szostka oraz Sławomira Patyry" - ogłoszono. Chodzi o odmowę orzekania wymienionej trójki w Trybunale. W komunikacie wskazano, jaki najsurowszy wymiar kary może czekać sędziów.

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Prezes TK Bogdan Święczkowski
Prezes TK wszczął postępowanie wobec trójki sędziów. Chodzi m.in. o odmowę orzekaniaJacek SlomionReporter

Magdalena Bentkowska, Dariusz Szostak oraz Sławomir Patyra zostali wybrani w skład Trybunału Konstytucyjnego w ostatnich miesiącach. Karol Nawrocki przyjął od nich ślubowanie w Pałacu Prezydenckim.

Wymieniona wyżej trójka odmówiła jednak udziału w pracach TK do czasu aż Bogdan Święczkowski dopuści do orzekania pozostałych czworo sędziów wybranych w marcu.

Uchylenie się od udziału w czynnościach orzeczniczych ma być jednym z powodów wszczęcia przez prezesa TK postępowania, które może zakończyć się zarzutami dyscyplinarnymi.

Bogdan Święczkowski kontra troje sędziów TK. Wszczął postępowanie

Ruch Święczkowskiego wobec trojga sędziów Trybunału jest odpowiedzią "na wniosek jednego (niewymienionego z nazwiska - red.) z sędziów".

"Postępowanie ma na celu wyjaśnienie okoliczności wskazanych we wniosku m. in. złożenia przez dwójkę sędziów zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie przez pracowników TK oraz niewykonywania obowiązków sędziowskich poprzez odmowę orzekania i uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK" - przekazano.

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Sprawę zbada rzecznik dyscyplinarny, a następnie sąd dyscyplinarny. "Postępowanie to może zakończyć się najsurowszym orzeczeniem sądu w postaci złożenia ww. sędziów TK z urzędu" - podkreślono.

Złożyli ślubowanie "wobec prezydenta" w Sejmie. Święczkowski: Nie są sędziami TK

Bogdan Święczkowski nie dopuścił do czynności orzeczniczych czworo sędziów: Anny Korwin-Piotrowskiej, Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego i Marcina Dziurdy. Argumentował, że w rozumienia prawa nie są oni sędziami TK, bo nie złożyli ślubowania przed głową państwa.

Faktycznie wspomniana czwórka odczytała rotę ślubowania w Sali Kolumnowej Sejmu. Stało się to w obecności marszałka Sejmu i notariusza. Następnie każdy z nich podpisał stosowne dokumenty. Sędziowie stoją na stanowisku, że złożyli ślubowanie "wobec prezydenta", a KPRP została o tym skutecznie zawiadomiona.

Wcześniej wskazywali, że podjęli taki krok, bo prezydent zwlekał z przyjęciem ślubowania. To zaś - zgodnie z prawem - powinno być odebrane "niezwłocznie".

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