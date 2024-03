Rekordowo ciepły luty przyzwyczaił nas do wiosennej pogody. Niestety zimowa aura szybko o sobie przypomni. Synoptycy zapowiadają, że w najbliższych dniach do Polski powrócą mrozy. Temperatura w nocy spadnie do -10 stopni Celsjusza. Wahania temperatur między nocą, a dniem mogą wynieść nawet 15 stopni. Eksperci zwracają uwagę, że przymrozki źle wpłyną na roślinność, która rozwinęła się w wysokich, jak na luty, temperaturach.