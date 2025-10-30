"Nagła sytuacja". Arcybiskup Józef Michalik trafił do szpitala
Arcybiskup Józef Michalik trafił do szpitala, gdzie przeszedł "trudną i pilną" operację kardiologiczną. W związku z tym biskupi archidiecezji przemyskiej wystosowali apel do wiernych z prośbą o modlitwę za 84-letniego hierarchę.
W skrócie
- Arcybiskup Józef Michalik przeszedł pilną operację kardiologiczną po nagłym pogorszeniu stanu zdrowia.
- Biskupi archidiecezji przemyskiej zaapelowali do wiernych o modlitwę w intencji 84-letniego hierarchy.
- Operacja zakończyła się sukcesem, jednak ze względu na podeszły wiek i wcześniejsze choroby sytuacja nadal wymaga wsparcia duchowego.
Arcybiskup Józef Michalik trafił do szpitala w środę. Archidiecezja Przemyska poinformowała, że było to związane z koniecznością wykonanie "pilnej i trudnej operacji".
- To była nagła sytuacja, niezbędna był interwencja lekarzy kardiologów - poinformował rzecznik przemyskiej kurii ksiądz Bartosz Rajnowski.
W związku z tym biskupi archidiecezji przemyskiej wystosowali apel do wiernych. "Bardzo prosimy o modlitwę w jego intencji - prosząc Boga o siłę, pokój serca i łaskę uzdrowienia" - napisano.
"Niech nasza wspólna modlitwa będzie wyrazem wdzięczności za jego wieloletnią, gorliwą posługę w Archidiecezji Przemyskiej i dla Kościoła w Polsce oraz znakiem duchowej jedności i braterskiej miłości" - dodano.
Operacja przebiegła pomyślnie. - Wydaje się, że wszystko jest w porządku - ocenił rzecznik przemyskiej kurii.
- Lekarze właściwie ocenili całą sytuację. Musimy wziąć pod uwagę wiek arcybiskupa i wcześniej przebyte choroby, stąd apel o modlitwę - dodał ks. Rajnowski.
W 2015 roku złożył rezygnację
Abp Józef Michalik ma 84 lata. Urodził się 20 kwietnia 1941 w Zambrowie. Święcenia biskupie przyjął 16 października 1986 roku z rąk papieża Jana Pawła II w bazylice św. Piotra w Watykanie i został mianowany ordynariuszem gorzowskim.
W kwietniu 1993 roku papież ustanowił go metropolitą przemyskim. W latach 2004-2014 przez dwie kadencje był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.
Po osiągnieciu wieku emerytalnego, czyli 75 lat, w 2015 roku zgodnie z prawem kanonicznym, złożył rezygnację z funkcji metropolity przemyskiego. Nowym ordynariuszem przemyskim został bp Adam Szal.