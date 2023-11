Projekt zmian w regulaminie Sądu Najwyższego przygotował prezydent Andrzej Duda . Sprawę nagłośnił w mediach społecznościowych we wtorek wieczorem sędzia SN prof. Włodzimierz Wróbel . Stało się to mniej więcej godzinę po orędziu głowy państwa , w którym ujawnił m.in., komu powierzy misję tworzenia rządu w tzw. pierwszym konstytucyjnym kroku . Padło nazwisko Mateusza Morawieckiego .

Prof. Wróbel we wpisie stwierdził, iż " przywracanie praworządności nie będzie łatwym procesem" i - posiłkując się skanami projektu - podkreślił, że ma on dać nową możliwość "osobom wadliwie powołanym do Sądu Najwyższego na stanowiska sędziowskie". Sprecyzował, że sędziowie ci mogliby " zmienić uchwałę trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z 2020 roku , która znacznie utrudniła przejęcie przez polityków pełnej władzy nad Sądem Najwyższym i sądami powszechnymi".

Prezydent chce zmienić regulamin Sądu Najwyższego. "Grubymi nićmi szyte"

Prof. Wróbel zauważył jednak, iż według proponowanych zmian "do wydania takiej uchwały ma już wystarczyć obecność tylko połowy sędziów". "Wystarczą więc sami wadliwie powołani sędziowie, żeby wydać we własnej sprawie orzeczenie, które miałoby potwierdzić, że są sędziami Sądu Najwyższego" - wyjaśniał, zwracając ponadto uwagę, że "w projekcie regulaminu zwiększa się liczbę sędziów w Izbie Cywilnej z 43 do 44". "Ciekawe, dla kogo potrzebne jest to jedno miejsce" - skomentował.