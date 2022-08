Lasy Państwowe informują, że 11 lipca do Nadleśnictwa Lutowiska (woj. podkarpackie) wpłynął wniosek od Inicjatywy Dzikie Karpaty, by odstąpić od wycinki dwóch drzew. Podczas oględzin leśnicy odkryli, że w pień jednego z drzew powbijane są gwoździe.

Czym jest tree spiking?

Leśnicy wyjaśniają, że to tzw. tree spiking, metoda "ochrony" drzew rozpowszechniana przez skrajnych aktywistów.

Zdjęcie Powbijane w drzewa gwoździe mogą stanowić śmiertelne zagrożenie dla leśników oraz pracowników tartaków / Fot. Lasy Państwowe /

"Opisują oni techniki 'nakłuwania drzew', polecają sprzęt i konkretne rodzaje gwoździ, a nawet radzą, jak zacierać ślady i nie dać się złapać. Metalowe pręty czy gwoździe wbite w drzewo mają na celu uszkodzenie ostrza lub silnika piły mechanicznej. Gwoździe nabijane w wyższych partiach pnia mają za zadanie zniszczenie maszyn tartacznych stosowanych przy późniejszej obróbce drewna. Poza oczywistymi stratami materialnymi takie działanie stwarza poważne zagrożenie zdrowia, a nawet życia pilarzy i stolarzy" - wyjaśniają Lasy Państwowe.

Reklama

W komunikacje dodano, że w USA tę metodę - z uwagi na wysoki stopień niebezpieczeństwa - już ponad 30 lat temu uznano za ekoterroryzm.

Apel Lasów Państwowych

- Zwracam się do wszystkich działaczy i grup proekologicznych w całej Polsce: powstrzymajcie tych, którzy ryzykują życiem ludzi. Wbijanie gwoździ w drzewa to nie akcja protestacyjna, to zwykły terroryzm. Powstrzymajcie to zanim dojdzie do tragedii - apeluje rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski.

Zdjęcie "Ekoterroryści" zastawili na leśników z Nadleśnictwa Lutowiska śmiertelną pułapkę. / Fot. Lasy Państwowe /

Sprawą zajęła się policja. Ze względu na dobro śledztwa Lasy Państwowe dopiero teraz opublikowały informację o zdarzeniu.