Nadciągają poważne zmiany w pogodzie. Zaczną się w okolicach ważnego święta

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Będzie zimno, i to przez dłuższy czas, ale potem pogoda się zrehabilituje. Po chłodnym "dołku" pogodowym do Polski napłynie masa ciepłego powietrza. Pierwsze oznaki zmian powinniśmy poczuć 11 listopada, kiedy słupki termometrów powędrują w górę. Z czasem możliwe będą wartości na poziomie nawet 17 stopni Celsjusza.

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Jesienny krajobraz w Polsce. Niedługo w wielu miejscach jeszcze się ochłodzi, a potem dojdzie do zdecydowanego ocieplenia
Najbliższe dni będą chłodne, a nocami pojawią się silne przymrozki. Potem zrobi się wyraźnie cieplej - wynika z prognoz IMGWPiotr Skórnicki/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W najbliższych dniach Polskę czekają nocne przymrozki do -4 stopni Celsjusza oraz niższe temperatury w ciągu dnia: do 8-9 stopni.
  • 11 listopada pogoda powoli zacznie się zmieniać: miejscami zanotujemy nawet 15 st. C.
  • Dzień później może być jeszcze cieplej: nawet do 17 stopni, ale nie wszędzie można wtedy liczyć na słońce.
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Jesień niedługo zmieni charakter. Choć przelotne opady deszczu i poranne mgły będą się powtarzać, to najwięcej zmian wskażą termometry. Najpierw nastąpi chłodniejszy okres, po którym czeka nas wyraźne ocieplenie - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pierwsze oznaki zmian w pogodzie poczujemy podczas narodowego święta.

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Zacznie się od chłodu. Poniżej 10 stopni w ciągu dnia

Nadchodzi "bardzo mglista i zimna noc" - ostrzegała synoptyk Agnieszka Prasek, rzecznik IMGW. W środę po zachodzie słońca miejscami temperatury spadną do -3, -4 stopni Celsjusza, a nie będzie to jedyny taki epizod w najbliższym czasie.

Do naszego kraju wkrótce napłyną kolejne masy chłodnego powietrza i zimno będzie nie tylko w nocy. Najbliższe dni również będą chłodne.

Stopniowy spadek temperatury odczujemy w drugiej połowie tygodnia. O ile w czwartek w najcieplejszych miejscach na południu będzie do 11 st. C, to już w weekend nie należy się spodziewać więcej niż 8-9 stopni.

Przy tym wciąż trzeba się liczyć z nocnymi przymrozkami: miejscami do -4, a pod koniec tygodnia lokalnie do -2, -3.

Mapa przedstawia anomalię temperatury powietrza w Europie Środkowej, z wyraźnie zaznaczonymi obszarami znacznie niższych temperatur obejmującymi całą Polskę, Niemcy oraz północne Czechy, podczas gdy na północnym wschodzie widać cieplejsze rejony.
Silne przymrozki pod koniec tygodnia zanotujemy w wielu miejscach. Potem czeka nas stopniowe ocieplenieWXChartsmateriał zewnętrzny

Przez cały ten czas miejscami będzie się chmurzyć i popada przelotny deszcz lub mżawka. Nowy tydzień natomiast - choć wciąż nie wszędzie pogodny - może się okazać znacznie cieplejszy.

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Jakub Wojciechowski

11 listopada pierwsze oznaki zmian. Temperatury wzrosną

Po weekendzie dalej będą nam towarzyszyć nocne przymrozki, ale stopniowo osłabną i tylko lokalnie dojdą do około -1 st. C. Przeważnie jednak nocą temperatury będą już dodatnie w większości kraju.

Pierwsze dni nowego tygodnia wciąż będą pochmurne, z przelotnymi opadami deszczu i maksymalnymi temperaturami na poziomie 9-10 stopni. Od 11 listopada jednak z południowego zachodu zaczną do nas docierać masy ciepłego powietrza. Stopniowo zacznie to odczuwać coraz więcej mieszkańców kraju.

Święto Niepodległości będzie zdecydowanie najcieplejsze na południowym zachodzie i zachodzie. W tych częściach Polski będzie do 14-15 stopni Celsjusza. Jednocześnie na północnym wschodzie zanotujemy najwyżej 6-7 stopni, więc pojawi się duża różnica temperatur.

Mapa obrazująca anomalię temperatury powietrza na obszarze Polski i krajów sąsiednich, z wyraźnym kontrastem pomiędzy cieplejszymi barwami na zachodzie a chłodniejszymi odcieniami na wschodzie i południu kraju.
W okolicach 11 listopada do Polski z zachodu nadciągnie masa ciepłego powietrza, która z czasem zagości w pozostałych rejonach krajuWXChartsmateriał zewnętrzny

12 listopada powinno już być cieplej w całym kraju, nie tylko w jego zachodniej części. Dzień po rocznicy odzyskania niepodległości wszędzie możemy liczyć na wartości przekraczające 10 st. C, a najwięcej na południu, gdzie teoretycznie może być do 16-17 stopni.

Prognoza maksymalnych temperatur powietrza w Polsce na okres 10 dni, z wyraźnym trendem wzrostowym – początkowe wartości wahają się od 6°C do 11°C, a pod koniec okresu osiągają 13–15°C na znacznej części kraju.
Niedługo nadejdą chłodniejsze dni, a w połowie przyszłego tygodnia powinniśmy doświadczyć mocniejszego ociepleniaIMGWmateriał zewnętrzny

Wyższe temperatury nie oznaczają automatycznego powrotu do Polski złotej jesieni. W dużej części kraju, a zwłaszcza na zachodzie i północy, dalej może być pochmurnie i deszczowo. Na większą poprawę aury z czasem będą mogli liczyć mieszkańcy północno-wschodniej i wschodniej części Polski.

Prognozowane sumy opadów atmosferycznych w Polsce na kolejne dni listopada, prezentowane w formie map z oznaczeniem ilości deszczu w milimetrach, przy czym największe opady przewidywane są na zachodzie kraju 10 i 11 listopada.
Mocniejsze opady deszczu powinny się pojawić w przyszłym tygodniu - wynika z danych IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

Ocieplenie raczej nie utrzyma się długo - większość modeli pogodowych wskazuje, że pod koniec przyszłego tygodnia temperatury znowu spadną. O tym, czy faktycznie do tego dojdzie, dowiemy się z nowszych prognoz w nadchodzących dniach.

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