Początek września jest ciepły i spokojny w przeważającej części kraju. Burze z przelotnym deszczem mogą nawiedzić jedynie południowe krańce Polski, a temperatury są wysokie, szczególnie w zachodniej połowie kraju. O godz. 13:00 najgoręcej było w Opolu, gdzie zanotowano 26,1 st. C. We wtorek będzie jeszcze goręcej.

Uwaga na upały i nie tylko

Wkrótce do Polski wrócą upały. Prognozują to specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, którzy na wtorek wydali żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowo-wschodniej części kraju. Upały mogą nawiedzić następujące województwa:

lubelskie ;

centralną i północną część podkarpackiego ;

północno-wschodnie powiaty małopolskiego ;

większość świętokrzyskiego (bez powiatów zachodnich);

wschodnie powiaty łódzkiego ;

południową, centralną i zachodnią część mazowieckiego ;

powiat siemiatycki w podlaskim.

Specjaliści ostrzegają, że we wtorek na tych terenach termometry mogą pokazać od 29 do 31 stopni Celsjusza. Alerty IMGW z powodu upałów obowiązują tam we wtorek od godz. 11:00 do 18:00.

To jednak nie są wszystkie zagrożenia pogodowe, jakie czekają nas w najbliższym czasie. Również we wtorek trzeba będzie uważać na burze.

Burze z ulewami i silnym wiatrem. Szykuje się sporo alertów

Nie tylko temperatury będą letnie. Pogoda przyniesie również typowe dla tej pory roku ulewy i burze oraz towarzyszący im silny wiatr. Możliwe, że we wtorek lokalnie spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a podczas burz podmuchy wiatru osiągną do 80 km/h.

Przed tymi zjawiskami szykowane są alerty IMGW pierwszego stopnia. Synoptycy prognozują wydanie ich we wtorek dla województw:

zachodniopomorskiego ;

pomorskiego ;

warmińsko - mazurskiego ;

lubuskiego ;

wielkopolskiego ;

kujawsko - pomorskiego ;

dolnośląskiego ;

opolskiego.

Oprócz tego ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami we wtorek mogą objąć też Śląsk oraz Małopolskę.

W środę strefa burz może się przesunąć i swoim zasięgiem objąć południe oraz wschodnią połowę Polski. Właśnie na tych obszarach mogą być wydane alerty IMGW. Oprócz tego na Lubelszczyźnie może być upalnie.

Zdecydowanie spokojniej powinno zrobić się w czwartek, jednak również tego dnia trzeba będzie uważać na północnym wschodzie. Alerty z powodu burz mogą się pojawić na Podlasiu - prognozuje IMGW.

