Nadciągają groźne zjawiska. Synoptycy przygotowali komunikaty
Gorące lato trwa. Początek września jest ciepły, a wkrótce może być upalny. Na wtorek synoptycy wydali alerty pogodowe związane z upałem dla siedmiu województw. Mogą do nich dołączyć ostrzeżenia związane z niebezpiecznymi burzami. Kilka kolejnych dni może być niespokojnych.
Początek września jest ciepły i spokojny w przeważającej części kraju. Burze z przelotnym deszczem mogą nawiedzić jedynie południowe krańce Polski, a temperatury są wysokie, szczególnie w zachodniej połowie kraju. O godz. 13:00 najgoręcej było w Opolu, gdzie zanotowano 26,1 st. C. We wtorek będzie jeszcze goręcej.
Uwaga na upały i nie tylko
Wkrótce do Polski wrócą upały. Prognozują to specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, którzy na wtorek wydali żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowo-wschodniej części kraju. Upały mogą nawiedzić następujące województwa:
- lubelskie;
- centralną i północną część podkarpackiego;
- północno-wschodnie powiaty małopolskiego;
- większość świętokrzyskiego (bez powiatów zachodnich);
- wschodnie powiaty łódzkiego;
- południową, centralną i zachodnią część mazowieckiego;
- powiat siemiatycki w podlaskim.
Specjaliści ostrzegają, że we wtorek na tych terenach termometry mogą pokazać od 29 do 31 stopni Celsjusza. Alerty IMGW z powodu upałów obowiązują tam we wtorek od godz. 11:00 do 18:00.
To jednak nie są wszystkie zagrożenia pogodowe, jakie czekają nas w najbliższym czasie. Również we wtorek trzeba będzie uważać na burze.
Burze z ulewami i silnym wiatrem. Szykuje się sporo alertów
Nie tylko temperatury będą letnie. Pogoda przyniesie również typowe dla tej pory roku ulewy i burze oraz towarzyszący im silny wiatr. Możliwe, że we wtorek lokalnie spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a podczas burz podmuchy wiatru osiągną do 80 km/h.
Przed tymi zjawiskami szykowane są alerty IMGW pierwszego stopnia. Synoptycy prognozują wydanie ich we wtorek dla województw:
- zachodniopomorskiego;
- pomorskiego;
- warmińsko-mazurskiego;
- lubuskiego;
- wielkopolskiego;
- kujawsko-pomorskiego;
- dolnośląskiego;
- opolskiego.
Oprócz tego ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami we wtorek mogą objąć też Śląsk oraz Małopolskę.
W środę strefa burz może się przesunąć i swoim zasięgiem objąć południe oraz wschodnią połowę Polski. Właśnie na tych obszarach mogą być wydane alerty IMGW. Oprócz tego na Lubelszczyźnie może być upalnie.
Zdecydowanie spokojniej powinno zrobić się w czwartek, jednak również tego dnia trzeba będzie uważać na północnym wschodzie. Alerty z powodu burz mogą się pojawić na Podlasiu - prognozuje IMGW.
-----