Nadciągają groźne zjawiska. Synoptycy przygotowali komunikaty

Jakub Wojciechowski

Gorące lato trwa. Początek września jest ciepły, a wkrótce może być upalny. Na wtorek synoptycy wydali alerty pogodowe związane z upałem dla siedmiu województw. Mogą do nich dołączyć ostrzeżenia związane z niebezpiecznymi burzami. Kilka kolejnych dni może być niespokojnych.

We wtorek na południowym wschodzie może być upalnie. W innych częściach kraju czekają nas niebezpieczne burze
We wtorek na południowym wschodzie może być upalnie. W innych częściach kraju czekają nas niebezpieczne burze

Początek września jest ciepły i spokojny w przeważającej części kraju. Burze z przelotnym deszczem mogą nawiedzić jedynie południowe krańce Polski, a temperatury są wysokie, szczególnie w zachodniej połowie kraju. O godz. 13:00 najgoręcej było w Opolu, gdzie zanotowano 26,1 st. C. We wtorek będzie jeszcze goręcej.

Uwaga na upały i nie tylko

Wkrótce do Polski wrócą upały. Prognozują to specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, którzy na wtorek wydali żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowo-wschodniej części kraju. Upały mogą nawiedzić następujące województwa:

  • lubelskie;
  • centralną i północną część podkarpackiego;
  • północno-wschodnie powiaty małopolskiego;
  • większość świętokrzyskiego (bez powiatów zachodnich);
  • wschodnie powiaty łódzkiego;
  • południową, centralną i zachodnią część mazowieckiego;
  • powiat siemiatycki w podlaskim.

Specjaliści ostrzegają, że we wtorek na tych terenach termometry mogą pokazać od 29 do 31 stopni Celsjusza. Alerty IMGW z powodu upałów obowiązują tam we wtorek od godz. 11:00 do 18:00.

To jednak nie są wszystkie zagrożenia pogodowe, jakie czekają nas w najbliższym czasie. Również we wtorek trzeba będzie uważać na burze.

    Burze z ulewami i silnym wiatrem. Szykuje się sporo alertów

    Nie tylko temperatury będą letnie. Pogoda przyniesie również typowe dla tej pory roku ulewy i burze oraz towarzyszący im silny wiatr. Możliwe, że we wtorek lokalnie spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a podczas burz podmuchy wiatru osiągną do 80 km/h.

    Przed tymi zjawiskami szykowane są alerty IMGW pierwszego stopnia. Synoptycy prognozują wydanie ich we wtorek dla województw:

    • zachodniopomorskiego;
    • pomorskiego;
    • warmińsko-mazurskiego;
    • lubuskiego;
    • wielkopolskiego;
    • kujawsko-pomorskiego;
    • dolnośląskiego;
    • opolskiego.

    Oprócz tego ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami we wtorek mogą objąć też Śląsk oraz Małopolskę.

    W środę strefa burz może się przesunąć i swoim zasięgiem objąć południe oraz wschodnią połowę Polski. Właśnie na tych obszarach mogą być wydane alerty IMGW. Oprócz tego na Lubelszczyźnie może być upalnie.

    Zdecydowanie spokojniej powinno zrobić się w czwartek, jednak również tego dnia trzeba będzie uważać na północnym wschodzie. Alerty z powodu burz mogą się pojawić na Podlasiu - prognozuje IMGW.

