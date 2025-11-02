W skrócie Najbliższe dni przyniosą pochmurną pogodę i intensywne opady deszczu, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie kraju.

IMGW wydało liczne ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód oraz przed intensywnymi opadami deszczu w kilku województwach.

Od wtorku prognozowana jest poprawa pogody – mniej zachmurzenia i opadów, więcej słońca.

Noc z niedzieli na poniedziałek będzie pochmurna, jedynie na południowym wschodzie utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. W wielu miejscach będzie padać deszcz.

Jak poinformowała synoptyczka, IMGW wydało ostrzeżenie meteorologiczne przed intensywnymi opadami deszczu dla części woj. dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego i łódzkiego.

Ostrzeżenia IMGW. Początek tygodnia z masywnymi opadami

Ostrzeżenia I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód obejmują południową część Dolnego Śląska oraz powiat Nyski w województwie opolskim. Alerty dotyczą zlewni Nysy Kłodzkiej, Nysy Łużyckiej, Strzegomki, Bystrzycy, Oławy, Ślęzy, Kwisy, a także rzeki Bóbr. Ostrzeżenia będą obowiązywały do poniedziałku do godz. 14.

Jak poinformował Instytut, wzrost stanów wody miejscami może sięgnąć strefy stanów wysokich, na mniejszych zbiornikach wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny.

Alerty II stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dotyczą Wielkopolski na obszarze zlewni rzeki Barycz, z wyjątkiem Orli i Polskiego rowu, oraz zlewni Grabi w województwie łódzkim. Dla Wielkopolski ostrzeżenia będą aktywne do poniedziałku do godz. 18, dla łódzkiego do godz. 12.

IMGW wydał też ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla południowej części Małopolski i południowych krańców woj. śląskiego, które będą obowiązywały od nocy z niedzieli na poniedziałek do wtorkowego poranka. Dla części Dolnego Śląska i woj. opolskiego alerty pozostaną w mocy do godz. 10 w poniedziałek. Prognozowana suma opadów na tych obszarach sięgnie do 40 mm.

Najbliższej nocy na północnym zachodzie prognozowane są również mgły, ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura wyniesie od 5 st. C w kotlinach górskich, do 11 st. C na południowym wchodzie kraju. Wiatr będzie słaby, na południowym wschodzie umiarkowany i porywisty, na południu Podkarpacia w porywach do 55 km/h.

Pogoda na poniedziałek. Spore zachmurzenie, w Tatrach śnieg

Poniedziałek rozpocznie się dużym zachmurzeniem, z lokalnymi przejaśnieniami na zachodzie. We wschodniej części kraju nadal będą występowały opady deszczu, których suma wyniesie od 10 do 20 mm, w Karpatach do do 35 mm. Wysoko w Tatrach spadnie od 15 do 25 cm śniegu.

Temperatura na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 9 do 11 st. C. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich, gdzie termometry wskażą 7 st. C, a najcieplej, do 17 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, w Tatrach wiatr spowoduje zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody. Od wtorku więcej słońca, mniej opadów

W nocy z poniedziałku na wtorek będzie pochmurno, z opadami deszczu na wschodzie i południowym wschodzie. W Karpatach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg, w szczytowych partiach Tatr spadnie do 15 cm śniegu. Temperatura wyniesie od 0 st. C lokalnie w kotlinach górskich, około 3 st. C na południu i południowym zachodzie do 8 st. C w centrum, na krańcach wschodnich i nad samym morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków zachodnich. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

- Poniedziałek będzie ostatnim takim pochmurnym dniem. Kolejne dni w prognozach są ze zdecydowanie mniejszym zachmurzeniem, będzie więcej słońca, praktycznie bez opadów - podsumowała synoptyk IMGW Dorota Pacocha.

