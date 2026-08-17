W skrócie Do Polski zbliża się poważne załamanie pogody, które ma nastąpić w najbliższych dniach.

Prognozy IMGW przewidują burze, intensywne opady deszczu i grad, zwłaszcza na południowym zachodzie oraz południu, a także ochłodzenie temperatury w różnych regionach.

We wtorek wysokości temperatur spadną do około 20°C w większości kraju, pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie oraz możliwość przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz.

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w poniedziałek nad większością Polski pojawią się chmury, możliwe są także opady deszczu - szczególnie intensywne na południowym zachodzie oraz południu kraju, gdzie suma opadów sięgnie 35 mm.

Prognoza pogody. Szykuje się potężne załamanie, IMGW ostrzega

Synoptycy ostrzegają także przed burzami, podczas których w części regionów może pojawić się także grad. IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia dla dużej części Polski - od południowej granicy po Warszawę.

Ostrzeżenia IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Najgorzej sytuacja będzie prezentować się na południowym zachodzie, gdzie obowiązuje wyższy stopnień alertu. Burze mogą się jednak pojawić także na Pomorzu.

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W weekend mogliśmy przywyknąć do nieco wyższych temperatur, w najbliższych dniach szykuje się jednak ochłodzenie. W poniedziałek dotknie ono przede wszystkim północy Polski, gdzie termometry pokażą 20, 21 st. C., oraz zachodu, gdzie temperatura sięgnie 22 st. C.

Cieplej będzie w centrum, ok. 25 st. C, i na południu, gdzie wskazania przekroczą 30 st. C. Podobna pogoda - z dużym zachmurzeniem, przelotnymi opadami deszczu i burzami oraz niższą niż w ostatnich dniach temperaturą - utrzyma się także w nocy.

Pogoda. Synoptycy ostrzegają, szykuje się fala deszczu

We wtorek upały opuszczą już cały kraj. Jak prognozuje IMGW, temperatura maksymalna we wszystkich częściach Polski wyniesie 20 st. C, a w niektórych regionach będzie jeszcze niższa - na wschodzie termometry wskażą 16 st. C, na Podhalu 19 st. C.

Niebo ponownie zasnują chmury - synoptycy spodziewają się umiarkowanego i dużego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. Na południowym wschodzie, wschodzie oraz północnym wschodzie i Pomorzu Gdańskim możliwe są również burze. Wysoko w Tatrach z kolei pojawi się deszcz ze śniegiem.

Powrotu wysokich temperatur, jak wynika z dalszych prognoz, mogą szybko spodziewać się mieszkańcy południa kraju. Nieco dłużej przyjdzie poczekać osobom przebywającym w centrum, natomiast do końca tygodnia wskazania w okolicach 30 st. C nie pojawią się w ogóle na północy Polski.



