W skrócie W Polsce dominuje obecnie strefa niżowa znad Islandii i Morza Norweskiego oraz przesuwający się chłodny front atmosferyczny.

Niedziela i poniedziałek upłyną pod znakiem dużego zachmurzenia, opadów deszczu, a miejscami nawet opadów śniegu.

Temperatury pozostaną stosunkowo łagodne, choć w nocy mogą spaść do 5 stopni Celsjusza, a w wyższych partiach gór przewidywane są silne wiatry i zamiecie śnieżne.

Najnowsze wskazania Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazują, że nasz kraj znajduje się obecnie pod wpływem zatoki rozległego niżu z rejonu Islandii i Morza Norweskiego, wraz z przemieszczającym się z zachodu na wschód pofalowanym chłodnym frontem atmosferycznym.

Oznacza to, że do Polski napływa ciepłe powietrze polarne morskie, natomiast od zachodu jest ono stopniowo wypierane przez chłodniejszą masę powietrza polarnego morskiego.

Jak wskazał IMGW, wschodnia oraz południowo-zachodnia Europa znajduje się w zasięgu układów wysokiego ciśnienia. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtuje rozległy niż z rejonu Islandii i Morza Norweskiego.

Najnowsza prognoza IMGW. Tak będzie wyglądać niedziela

Niedziela przyniesie zachmurzenie praktycznie w całym kraju. Na południowym wschodzie Polski będzie ono małe i umiarkowane, natomiast na pozostałym obszarze - duże lub całkowite. Rano w kotlinach karpackich silne zamglenie.

W pasie Warmii i Mazur, przez Kujawy, Mazowsze, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką po Dolny Śląsk i Ziemię Lubuską wystąpić mogą opady deszczu. Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie oraz na południu Wielkopolski wysokość opadów może wynieść od 10 do 20 mm.

Na południu i na wybrzeżu wiatr słaby, okresami umiarkowany. Na terenach podgórskich także porywisty. Silnych powiewów wiatru możemy spodziewać się na południu Podkarpacia, gdzie jego prędkość może wynieść w porywach do 55 km/h, Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 80 km/h.

Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w kotlinach sudeckich, około 13 stopni na Pomorzu i 15 stopni w centrum do 18 stopni, 19 stopni miejscami na południowym wschodzie.

Prognoza pogody. Jaka będzie noc z niedzieli na poniedziałek?

Noc może przynieść duże lub całkowite zachmurzenie. W wielu miejscach wystąpią opady deszczu. W pasie Mazur i Suwalszczyzny, przez Mazowsze, Kujawy, Ziemię Łódzką i Kaliską po Śląsk będą one miały natężenie umiarkowane. Tutaj wysokość opadów może wynieść od 10 mm do 20 mm.

Wysoko w górach możemy się spodziewać opadów deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Zgodnie z prognozami IMGW, przyrost pokrywy śnieżnej na szczytach Sudetów może wynieść około pięciu cm.

Temperatura spadnie w nocy nawet do 5 stopni C. W kotlinach górskich i na Nizinie Szczecińskiej może ona oscylować w granicach 6 stopni stopni C. Na północy i wschodzie kraju będzie to od 8 do 9 stopni C. Na południu i w centrum wskazania wyniosą około 10 stopni, natomiast na Ziemi Przemyskiej będzie to 11 stopni.

Wiatr słaby, na południowym wschodzie okresami umiarkowany i porywisty, na południu Podkarpacia w porywach do 55 km/h. W szczytowych partiach Sudetów możliwe zawieje śnieżne. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 85 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek. Opady deszczu i zachmurzenie

Początek nowego tygodnia przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach wystąpią opady deszczu. Chodzi przede wszystkim o pas od Podlasia, przez Lubelszczyznę i Ziemię Świętokrzyską po Małopolskę i Podkarpacie, gdzie wysokość opadów wyniesie od 10 mm do 20 mm, natomiast w Karpatach - od 25 mm do 35 mm.

Wysoko w Tatrach można się spodziewać opadów śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to od 10 cm do 15 cm. We wielu rejonach kraju wystąpi także silne zamglenie, ograniczające widzialność do 500 m.

Temperatura maksymalna od 8 stopni C na terenach podgórskich. Na przeważającym obszarze kraju w poniedziałek słupki rtęci wskażą około 11 stopni. Na południowym wschodzie będzie to 16 stopni, natomiast na Ziemi Przemyskiej nawet 17.

W całym kraju wystąpi wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. Wysoko w Karpatach można się spodziewać porywów wiatru do 70 km/h. W Tatrach mogą z kolei wystąpić zamiecie śnieżne.

Noc z poniedziałku na wtorek przyniesie duże zachmurzenie oraz opady deszczu, których wysokość może sięgnąć około 10 mm. Oprócz tego wystąpią słabe powiewy wiatru południowo-wschodniego oraz północnego. Temperatura minimalna wyniesie 10 stopni Celsjusza.

