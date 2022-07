- Sobota zapowiada się groźnie, ze względu na burze. To będzie kolejny upalny dzień, ale strefa tych burz będzie przemieszczała się z zachodu na wschód. Będzie im towarzyszył bardzo silny wiatr - powiedział Michał Folwarski, dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura osiągnie nawet 34 stopnie Celsjusza, ale burze, opady deszczu i gradu przyniosą ochłodzenie. W niedzielę oraz na początku przyszłego tygodnia upały odpuszczą.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że Polska znajduje się obecnie w obszarze lekko obniżonego ciśnienia, w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego, rozciągającego się od Podlasia, przez centrum kraju, po Śląsk. Nad północną i zachodnią Polskę napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie, pozostały obszar pozostaje w gorącym zwrotnikowym powietrzu.

Reklama

Zgodnie z prognozami Instytutu, w sobotę na wschodzie i południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, jedynie pod koniec dnia miejscami wzrastające do dużego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz.

Burze z gradem. Alerty IMGW II stopnia

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem obowiązują w województwie: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, mazowieckim (południowe powiaty), łódzkim (poza północnymi i zachodnimi powiatami), lubelskim (powiaty zachodnie), podkarpackim (poza powiatami wschodnimi).

Zdjęcie Ostrzeżenia przed upałami i burzami z gradem / IMGW / materiały prasowe

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, miejscami do 100 km/h. Burze będą generować grad, miejscami duży" - ostrzega IMGW. Alerty obowiązują od godz. 13 do 20 w sobotę.

Burze z gradem. Alerty IMGW I stopnia

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwie dolnośląskim, opolskim oraz częściowo w województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i podlaskim.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad".

Cały czas obowiązują ostrzeżenia przed upałem.

Burze z gradem. Alerty RCB

"Dziś 23.07. możliwe wystąpienie gwałtownych burz z gradem i silnego wiatru w południowo-wschodniej i centralnej części Polski. Alert RCB został wysłany do osób przebywających w części powiatów woj. mazowieckiego i łódzkiego" - informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.



Według RCB możliwe są przerwy w dostawach prądu.

"Możliwe wystąpienie gwałtownych burz z gradem i silnego wiatru. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - brzmi treść alertu wysłanego na telefony.