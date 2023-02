Cyklon Ulf to głęboki niż, który wywoła silne załamanie pogody w Polsce - podaje portal dobrapogoda24. Pierwsze silne wichury dotrą do kraju w nocy z czwartku na piątek. Wtedy to centrum niżu znad Skandynawii znajdzie się nad Bałtykiem.

Cyklon Ulf w Polsce. "Może powodować spore straty i zagrożenie dla życia"

Wiatr w porywach przekroczy 100 km/h, a taka prędkość "na nizinach powoduje spore straty i zagrożenie dla życia". Nad morzem i w górach wiatr może być znacznie silniejszy.

Cyklon Ulf może zrywać dachy, przewracać drzewa, łamać gałęzie lub niszczyć infrastrukturę energetyczną. Możliwe, że dojdzie do przerw w dostawie prądu. Wiatr będzie nasilał się przez kilkanaście godzin. Najmocniejsze porywy mają być chwilowe. "Możemy mieć dłuższy okres z umiarkowanym wiatrem, nagle przerywanym uderzeniem kilku bardzo silnych porywów" - informuje portal.

Cyklon Ulf w Polsce. IMGW informuje o zagrożeniach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o "silnym, niebezpiecznym wietrze w całym kraju". Najmocniej ma powiać na Wybrzeżu.