Nadciąga bardzo niebezpieczna zmiana. Niepokojące prognozy

Jakub Wojciechowski

Po chłodniejszych i dość pochmurnych dniach szykuje się prawdziwy przełom w pogodzie. Do Polski zmierza fala potężnych upałów. Wyraźną zmianą odczujemy już w najbliższych dniach. Synoptycy ostrzegają przed temperaturami sięgającymi 34 stopni Celsjusza. W 11 województwach obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. W jednym z województw może się pojawić czerwony alert.

Od środy większość Polski znajdzie się w zasięgu fali upałów. W piątek na zachodzie temperatury mogą być najwyższe
Od środy większość Polski znajdzie się w zasięgu fali upałów. W piątek na zachodzie temperatury mogą być najwyższeJakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

Tegoroczne lato nie zachwyca temperaturami. Od początku sierpnia w zachodniej połowie Polski średnie temperatury są miejscami o prawie 1,5 st. C niższe od średniej wieloletniej. W najbliższym czasie zrobi się jednak wyraźnie cieplej. We wtorek po południu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wystosował pomarańczowe ostrzeżenia drugiego stopnia w związku z upałami.

11 województw z alertami drugiego stopnia

Od środy na zachodzie i południu Polski synoptycy spodziewają się upałów, które mogą się utrzymać również w czwartek. Związane z tym zagrożeniem alerty IMGW drugiego stopnia obejmują następujące województwa:

  • lubuskie;
  • południowo-zachodnią część zachodniopomorskiego;
  • wielkopolskie (bez powiatu złotowskiego);
  • południową część kujawsko-pomorskiego;
  • większość dolnośląskiego (bez powiatów na południu);
  • opolskie;
  • łódzkie;
  • śląskie (bez powiatu żywieckiego);
  • południowo-zachodnie krańce mazowieckiego;
  • zachodnią część świętokrzyskiego;
  • północno-zachodnie powiaty małopolskiego.

Na tych terenach trzeba będzie się liczyć z temperaturami od 30 do 34 stopni Celsjusza. Niewykluczone, że lokalnie upał może być jeszcze większy i sięgać nawet około 35 stopni.

Powyższe ostrzeżenia obowiązują do godz. 20:00 w piątek. Niewykluczone jednak, że pojawią się kolejne alerty, nawet najwyższego, trzeciego stopnia.

    Upały i burze. Jedno województwo na czerwono

    Wiele wskazuje na to, że pod koniec tygodnia pogoda zrobi się jeszcze bardziej wymagająca. Wyraźnie widać to w prognozie zagrożeń IMGW. Specjaliści Instytutu w kolejnych dniach mogą wydawać dalsze ostrzeżenia.

    W czwartek alerty drugiego stopnia dotyczące upałów mogą objąć zdecydowaną większość kraju. Wolne od nich mogą być tylko województwa lubelskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie. W reszcie kraju może panować niebezpieczny upał.

    Mapa pogodowa Europy Środkowej prezentująca prognozę temperatury powietrza na poziomie 2 metrów nad ziemią z wyraźnie zaznaczonymi upałami na terenie Polski, Niemiec i krajów sąsiednich, z temperaturami lokalnie sięgającymi 37°C.
    W czwartek upał może opanować zdecydowaną większość Polski - ostrzega IMGWWXChartsmateriał zewnętrzny

    W piątek sytuacja może być jeszcze groźniejsza, zwłaszcza w województwie lubuskim. Tam z powodu upału specjaliści prognozują wystosowanie czerwonego alertu IMGW najwyższego, trzeciego stopnia. Ostrzeżenie drugiego stopnia z powodu upałów utrzyma się z kolei w tych samych województwach co dzień wcześniej.

    Kolorowa mapa Polski z podziałem na województwa, ukazująca prognozę lub poziom zagrożenia na kolejne dni tygodnia. Różne odcienie żółtego, pomarańczowego i czerwonego wskazują na zróżnicowane poziomy ryzyka w konkretnych regionach. Widoczne są nazwy na...
    Prognoza zagrożeń IMGW na piątek nie wyklucza czerwonego alertu trzeciego stopnia z powodu upałów na Ziemi LubuskiejIMGWmateriał zewnętrzny

    To nie koniec niebezpiecznych zjawisk. W piątek do naszego kraju wrócą burze. Z prognoz zagrożeń wynika, że trzeba będzie się z nimi liczyć na północnym zachodzie, czyli na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim, Wielkopolsce oraz na Pomorzu.

