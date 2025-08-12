Tegoroczne lato nie zachwyca temperaturami. Od początku sierpnia w zachodniej połowie Polski średnie temperatury są miejscami o prawie 1,5 st. C niższe od średniej wieloletniej. W najbliższym czasie zrobi się jednak wyraźnie cieplej. We wtorek po południu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wystosował pomarańczowe ostrzeżenia drugiego stopnia w związku z upałami.

11 województw z alertami drugiego stopnia

Od środy na zachodzie i południu Polski synoptycy spodziewają się upałów, które mogą się utrzymać również w czwartek. Związane z tym zagrożeniem alerty IMGW drugiego stopnia obejmują następujące województwa:

lubuskie ;

południowo-zachodnią część zachodniopomorskiego ;

wielkopolskie (bez powiatu złotowskiego);

południową część kujawsko - pomorskiego ;

większość dolnośląskiego (bez powiatów na południu);

opolskie ;

łódzkie ;

śląskie (bez powiatu żywieckiego);

południowo-zachodnie krańce mazowieckiego ;

zachodnią część świętokrzyskiego ;

północno-zachodnie powiaty małopolskiego.

Rozwiń

Na tych terenach trzeba będzie się liczyć z temperaturami od 30 do 34 stopni Celsjusza. Niewykluczone, że lokalnie upał może być jeszcze większy i sięgać nawet około 35 stopni.

Powyższe ostrzeżenia obowiązują do godz. 20:00 w piątek. Niewykluczone jednak, że pojawią się kolejne alerty, nawet najwyższego, trzeciego stopnia.

Upały i burze. Jedno województwo na czerwono

Wiele wskazuje na to, że pod koniec tygodnia pogoda zrobi się jeszcze bardziej wymagająca. Wyraźnie widać to w prognozie zagrożeń IMGW. Specjaliści Instytutu w kolejnych dniach mogą wydawać dalsze ostrzeżenia.

W czwartek alerty drugiego stopnia dotyczące upałów mogą objąć zdecydowaną większość kraju. Wolne od nich mogą być tylko województwa lubelskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie. W reszcie kraju może panować niebezpieczny upał.

W czwartek upał może opanować zdecydowaną większość Polski - ostrzega IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

W piątek sytuacja może być jeszcze groźniejsza, zwłaszcza w województwie lubuskim. Tam z powodu upału specjaliści prognozują wystosowanie czerwonego alertu IMGW najwyższego, trzeciego stopnia. Ostrzeżenie drugiego stopnia z powodu upałów utrzyma się z kolei w tych samych województwach co dzień wcześniej.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek nie wyklucza czerwonego alertu trzeciego stopnia z powodu upałów na Ziemi Lubuskiej IMGW materiał zewnętrzny

To nie koniec niebezpiecznych zjawisk. W piątek do naszego kraju wrócą burze. Z prognoz zagrożeń wynika, że trzeba będzie się z nimi liczyć na północnym zachodzie, czyli na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim, Wielkopolsce oraz na Pomorzu.

-----

"Debata polityczna". Prof. Antoni Dudek: Obstawiam scenariusz zasadniczego konfliktu politycznego Polsat News Polityka