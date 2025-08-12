Nadciąga bardzo niebezpieczna zmiana. Niepokojące prognozy
Po chłodniejszych i dość pochmurnych dniach szykuje się prawdziwy przełom w pogodzie. Do Polski zmierza fala potężnych upałów. Wyraźną zmianą odczujemy już w najbliższych dniach. Synoptycy ostrzegają przed temperaturami sięgającymi 34 stopni Celsjusza. W 11 województwach obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. W jednym z województw może się pojawić czerwony alert.
Tegoroczne lato nie zachwyca temperaturami. Od początku sierpnia w zachodniej połowie Polski średnie temperatury są miejscami o prawie 1,5 st. C niższe od średniej wieloletniej. W najbliższym czasie zrobi się jednak wyraźnie cieplej. We wtorek po południu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wystosował pomarańczowe ostrzeżenia drugiego stopnia w związku z upałami.
11 województw z alertami drugiego stopnia
Od środy na zachodzie i południu Polski synoptycy spodziewają się upałów, które mogą się utrzymać również w czwartek. Związane z tym zagrożeniem alerty IMGW drugiego stopnia obejmują następujące województwa:
- lubuskie;
- południowo-zachodnią część zachodniopomorskiego;
- wielkopolskie (bez powiatu złotowskiego);
- południową część kujawsko-pomorskiego;
- większość dolnośląskiego (bez powiatów na południu);
- opolskie;
- łódzkie;
- śląskie (bez powiatu żywieckiego);
- południowo-zachodnie krańce mazowieckiego;
- zachodnią część świętokrzyskiego;
- północno-zachodnie powiaty małopolskiego.
Na tych terenach trzeba będzie się liczyć z temperaturami od 30 do 34 stopni Celsjusza. Niewykluczone, że lokalnie upał może być jeszcze większy i sięgać nawet około 35 stopni.
Powyższe ostrzeżenia obowiązują do godz. 20:00 w piątek. Niewykluczone jednak, że pojawią się kolejne alerty, nawet najwyższego, trzeciego stopnia.
Upały i burze. Jedno województwo na czerwono
Wiele wskazuje na to, że pod koniec tygodnia pogoda zrobi się jeszcze bardziej wymagająca. Wyraźnie widać to w prognozie zagrożeń IMGW. Specjaliści Instytutu w kolejnych dniach mogą wydawać dalsze ostrzeżenia.
W czwartek alerty drugiego stopnia dotyczące upałów mogą objąć zdecydowaną większość kraju. Wolne od nich mogą być tylko województwa lubelskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie. W reszcie kraju może panować niebezpieczny upał.
W piątek sytuacja może być jeszcze groźniejsza, zwłaszcza w województwie lubuskim. Tam z powodu upału specjaliści prognozują wystosowanie czerwonego alertu IMGW najwyższego, trzeciego stopnia. Ostrzeżenie drugiego stopnia z powodu upałów utrzyma się z kolei w tych samych województwach co dzień wcześniej.
To nie koniec niebezpiecznych zjawisk. W piątek do naszego kraju wrócą burze. Z prognoz zagrożeń wynika, że trzeba będzie się z nimi liczyć na północnym zachodzie, czyli na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim, Wielkopolsce oraz na Pomorzu.
