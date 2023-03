W najcieplejszym momencie dnia temperatura sięgnie 10-11 stopni Celsjusza nad samym morzem, 12-13 stopni w województwach północnych, w centrum ok. 16 stopni, do 18-19 stopni Celsjusza na południu.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Wiatr będzie umiarkowany, chwilami porywisty. - Te porywy mogą osiągać do 55 km/h. W dalszym ciągu będzie wiało z południowego zachodu - mówił synoptyk IMGW.

Prognoza pogody. W piątek nawet 20 stopni Celsjusza na południu

Noc z czwartku na piątek temperaturowo ma być podobna do poprzedniej, z tym że na Podhalu ta minimalna wartość powinna kształtować się już na poziomie nie 1-2 stopni Celsjusza, a 5 na plusie. Tyle samo powinny wskazać termometry na Suwalszczyźnie. W centrum temperatura minimalna wyniesie ok. 8-9 stopni Celsjusza. Najcieplej ma być na południu. Tam ok. 10 stopni Celsjusza.

Piątek, jak zapowiedział synoptyk IMGW, ma być jeszcze cieplejszy na południu kraju. Miejscami może być tam nawet 20 stopni Celsjusza. Nie zabraknie przelotnych opadów deszczu, mogą wystąpić nawet przelotne burze. Wiele wskazuje, że początek przyszłego tygodnia będzie chłodniejszy, gdzieniegdzie prognozowany jest nawet śnieg.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store