Nadchodzi rewolucja na rynku mieszkań i domów. Kto musi mieć nowy dokument?

Oprac.: Jakub Laskowski Polska

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, o którym istnieniu wiedzieli dotąd przede wszystkim właściciele nowych mieszkań i domów. Wszystko zmienia jednak nowelizacja ustawy wchodząca w życie już 28 kwietnia. Nowe przepisy będą wymagały posiadania świadectwa energetycznego od osób, które do tej pory nie musiały go mieć. Już teraz dużo mówi się o kontrolach i wysokich karach. Kto musi mieć świadectwo energetyczne i ile to kosztuje? Co grozi za brak ważnego dokumentu? Wyjaśniamy.

Zdjęcie Świadectwo energetyczne wkrótce stanie się nowym obowiązkiem wielu właścicieli mieszkań i domów w Polsce. Ile kosztuje i jak je uzyskać? / NewsLubuski/East News / East News