Nadchodzi rewolucja dla pracowników. Co się zmieni w 2023 roku?

Oprac.: Jakub Laskowski Polska

Urlop rodzicielski będzie dłuższy, a prawo do niego nie będzie już uzależnione od wykorzystania urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka. Do tego dojdzie nowy urlop opiekuńczy. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji przepisów Kodeksu pracy, który ma na celu wprowadzenie dwóch unijnych dyrektyw. Nowe regulacje wejdą w życie jeszcze w 2023 roku. Co zmieni się w urlopach dla rodziców i od kiedy będą obowiązywać nowe zasady?

Zdjęcie Zmiany w urlopach w 2023 roku dotyczą głównie pracujących rodziców / Marek BAZAK/East News / East News