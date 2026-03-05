!criticalCSS &&

Nadchodzi pogodowa powtórka. Synoptycy znowu ostrzegają

Jakub Wojciechowski

Szykuje się kolejna ciężka noc. Wracają gęste mgły, z powodu których nie będzie widać dalej niż na 200 metrów. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla czterech województw. Do tego wrócą mrozy: miejscami na nizinach będzie -7, a lokalnie w kotlinach górskich nawet -10 stopni.

Po zmroku gęste mgły wrócą do Polski. Wiemy, gdzie trzeba uważać
Gęste mgły mogą się pojawić wieczorem i utrzymać w nocy. W wielu miejscach widzialność może spaść poniżej 200 metrówCezary Aszkiełowicz/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W środę wieczorem pojawiły się ostrzeżenia przed gęstymi mgłami w wielu miejscach, a dzień później sytuacja się powtarza - wkrótce wejdą w życie kolejne. Odpowiednie komunikaty w tej sprawie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Żółte ostrzeżenia na północy. Widzialność spadnie raptownie

Za dnia możemy się cieszyć spokojną i wyżową pogodą, z dużą ilością słońca. Po zmroku sytuacja zmieni się jednak diametralnie. W nocy w całym kraju mogą się pojawić gęste mgły, miejscami osadzające szadź. Z tego powodu wydano nowe ostrzeżenia.

"Prognozuje się miejscami gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie okresami wynosić poniżej 200 metrów" - czytamy w treści ostrzeżeń pierwszego stopnia, wydanych dla północnej Polski. Obowiązują one w części następujących województw:

  • centralnej i południowo-zachodniej części pomorskiego;
  • północnych powiatów kujawsko-pomorskiego;
  • północnej i wschodniej części warmińsko-mazurskiego;
  • centralnej i północnej części podlaskiego.

Te ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 23:00 i pozostaną w mocy do 9:00 w piątek.

Nie można wykluczyć, że z czasem tego typu trudne warunki w nocy z czwartku na piątek wystąpią też w innych miejscach.

    Mgły łatwo nie odpuszczą. Wrócą w towarzystwie mrozów

    Noc będzie nie tylko mglista, lecz również zimna. Na północy temperatura spadnie do -7, a w przeważającej części kraju będzie od -5 do -2 stopni. Najzimniej będzie w kotlinach karpackich, gdzie lokalnie możliwe będą mrozy na poziomie nawet -10 stopni Celsjusza.

    Noc z czwartku na piątek będzie mroźna w praktycznie całym kraju
    Noc z czwartku na piątek będzie mroźna w praktycznie całym krajuWXChartsmateriał zewnętrzny

    Po wschodzie słońca sytuacja szybko się poprawi. Kolejny dzień będzie ciepły: do 12 stopni w centrum i około 15 st. C na południowym zachodzie. Rano jednak wciąż trzeba będzie uważać na zanikające mgły, wciąż ograniczające widzialność do 200 metrów.

