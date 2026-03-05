Nadchodzi pogodowa powtórka. Synoptycy znowu ostrzegają
Szykuje się kolejna ciężka noc. Wracają gęste mgły, z powodu których nie będzie widać dalej niż na 200 metrów. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla czterech województw. Do tego wrócą mrozy: miejscami na nizinach będzie -7, a lokalnie w kotlinach górskich nawet -10 stopni.
W środę wieczorem pojawiły się ostrzeżenia przed gęstymi mgłami w wielu miejscach, a dzień później sytuacja się powtarza - wkrótce wejdą w życie kolejne. Odpowiednie komunikaty w tej sprawie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Żółte ostrzeżenia na północy. Widzialność spadnie raptownie
Za dnia możemy się cieszyć spokojną i wyżową pogodą, z dużą ilością słońca. Po zmroku sytuacja zmieni się jednak diametralnie. W nocy w całym kraju mogą się pojawić gęste mgły, miejscami osadzające szadź. Z tego powodu wydano nowe ostrzeżenia.
"Prognozuje się miejscami gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie okresami wynosić poniżej 200 metrów" - czytamy w treści ostrzeżeń pierwszego stopnia, wydanych dla północnej Polski. Obowiązują one w części następujących województw:
- centralnej i południowo-zachodniej części pomorskiego;
- północnych powiatów kujawsko-pomorskiego;
- północnej i wschodniej części warmińsko-mazurskiego;
- centralnej i północnej części podlaskiego.
Te ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 23:00 i pozostaną w mocy do 9:00 w piątek.
Nie można wykluczyć, że z czasem tego typu trudne warunki w nocy z czwartku na piątek wystąpią też w innych miejscach.
Mgły łatwo nie odpuszczą. Wrócą w towarzystwie mrozów
Noc będzie nie tylko mglista, lecz również zimna. Na północy temperatura spadnie do -7, a w przeważającej części kraju będzie od -5 do -2 stopni. Najzimniej będzie w kotlinach karpackich, gdzie lokalnie możliwe będą mrozy na poziomie nawet -10 stopni Celsjusza.
Po wschodzie słońca sytuacja szybko się poprawi. Kolejny dzień będzie ciepły: do 12 stopni w centrum i około 15 st. C na południowym zachodzie. Rano jednak wciąż trzeba będzie uważać na zanikające mgły, wciąż ograniczające widzialność do 200 metrów.
