Nawet –12 stopni w weekend. Gdzie będzie najzimniej?

W ostatnich dniach miesiąca do Polski dotrą nie tylko śnieżyce, ale również mróz, który da o sobie znać zwłaszcza w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. W piątek (27.01) termometry mogą pokazywać nawet -12 stopni Celsjusza. Tak zimno będzie na północnym wschodzie - w okolicach Suwałk. Nieco cieplej będzie w rejonie Olsztyna. Tam słupki rtęci wskażą 10 kresek poniżej zera. Z kolei na południu Polski i północnym zachodzie minimalna temperatura powietrza wyniesie od -6 do -3 st. C.

Jeszcze silniejszy mróz może zaatakować Polskę w sobotę. Nocą będzie oczywiście zimniej, co oznacza, że może być znów poniżej -10 st. C. Tak niskie temperatury w nocy prognozowane są w północno wschodniej części Polski i na południowym zachodzie. W dzień najzimniej będzie w górach, gdzie termometry pokażą -4 st. C, natomiast najcieplej w okolicach Szczecina. Tam temperatura będzie wynosić 3 st. C.

Pozostałe dni nie przyniosą specjalnie zaskakujących wartości na termometrach. Z kolei początek lutego zapowiada nam się wyjątkowo ciepło w całym kraju. Temperatura poniżej 0 st. C może utrzymywać się tylko na krańcach południowych, natomiast w pozostałych częściach Polski synoptycy przewidują, że będzie ona wahać się między 1 a 6 st. C.

Luty 2023 w pogodzie. Będzie rekordowo ciepło

Styczeń zaskoczył meteorologów rekordowo wysoką temperaturą. Eksperci od pogody nie mają wątpliwości, że również luty będzie w tym roku wyjątkowo ciepłym miesiącem. Trzeba spodziewać się dużo wyższych średnich temperatur w drugim miesiącu roku niż miało to miejsce w poprzednich latach.

Według modelu CFS w lutym średnia miesięczna temperatura powietrza w całym kraju powinna być wyższa o 1,5-2,5 st. C. od średniej normy wieloletniej. Oznacza to, że warunki zimowe będą możliwe głównie nadal w górach i miejscami w rejonach podgórskich.