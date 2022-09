Utrzymująca się od dłuższego czasu cyrkulacja nad Europą dobiega końca. Dotychczas dominowały wyże, które zapewniały słoneczną i suchą aurę z zimnymi porankami i ciepłymi popołudniami. Jednak nad Wyspy Brytyjskie dotarł cyklon imieniem Peggy, który zapowiada spore zmiany.

Cyklon Peggy. Burze, ulewy i silny wiatr nad Wyspami Brytyjskimi

Układ niskiego ciśnienia wiruje przy wybrzeżach Irlandii, przynosząc fale ulewnych deszczy, burze i porywisty wiatr, a na morzu również sztorm. Szczególnie nieprzyjemna pogoda panuje w Irlandii, gdzie padać i wiać będzie przez cały tydzień.

W Wielkiej Brytanii natężenie zjawisk jest słabsze, jednak i tam służby meteorologiczne wydały ostrzeżenia przed silnymi porywami wiatru oraz ulewami, które mogą powodować podtopienia. Na wybrzeżach możliwa jest cofka i związane z nią powodzie sztormowe.

Reklama

Zdjęcie Pogoda we wtorek 6 września / INTERIA.PL

Nadchodzi zmiana pogody. Cyklon Peggy zmierza nad Polskę

Cyklon Peggy zacznie niebawem swoją wędrówkę na wschód, zbliżając się do Polski. Do środy włącznie mamy zapewnioną słoneczną pogodę i temperaturę na zachodzie i południu przekraczającą 25 stopni. Zmiany czekają nas począwszy od czwartku.

Wówczas dosłownie na kilka godzin napłynie z południa gorące powietrze, które sprawi, że na przeważającym obszarze kraju odnotujemy od 22 do 26 stopni, a na południu, zwłaszcza w Małopolsce, do 30 stopni w cieniu.

Stanie się to na chwilę przed wkroczeniem chłodnego frontu związanego z cyklonem Peggy. Na zachodzie i południu, a wieczorem także w centrum zachmurzy się i zacznie padać. Miejscami możliwe są też burze z gradem i porywistym wiatrem.

Zdjęcie Pogoda na piątek, 9 września / INTERIA.PL

Szykuje się deszczowy weekend. Obfite opady i niska temperatura

W piątek pogoda zmieni się diametralnie, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju, gdzie przy pełnym zachmurzeniu, w strugach deszczu i przy silnym wietrze termometry pokażą nie więcej niż 10-11 stopni, i to w najcieplejszym momencie dnia.

W weekend spodziewane są duże amplitudy temperatur. Miejscami, gdzie będzie obficie padać, a więc głównie na północnym wschodzie, temperatura nie przekroczy 10-15 stopni. Z kolei na obszarach z większymi rozpogodzeniami będzie dużo cieplej, nawet około 20 stopni.

Zdjęcie Pogoda na weekend - sobota 10 września (po lewej) i niedziela 11 września (po prawej) / INTERIA.PL

Do końca tygodnia spadnie przeważnie od 10 do 30 mm deszczu, a miejscami do 50 mm, co oznacza, że susza zacznie być łagodzona, a poziom wody w rzekach będzie się podnosić.