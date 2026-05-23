Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o własności lokali. Planowany jest szereg zmian dotyczących między innymi definicji wspólnoty mieszkaniowej, określenia elementów stanowiących nieruchomość wspólną czy wprowadzenia możliwości podwyższenia zaliczki na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej. Nowelizacja może również wprowadzić obowiązek udostępnienia lokalu przez właściciela w szczególnych sytuacjach.

Co ciekawe, w projekcie ustawy z 24 kwietnia 2026 roku znajdziemy również zapis dotyczący zmiany przeznaczenia lokalu. Zgodnie z jego treścią: "Zmiana przeznaczenia lokalu, połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu wymaga zgody właścicieli lokali wyrażonej w uchwale". Regulacja została dodana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

29 kwietnia, podsekretarz stanu w MRiT Tomasz Lewandowski, poinformował za pośrednictwem Facebooka, że wspomniany zapis ma dotyczyć również najmu krótkoterminowego. Jak dodał - w przypadku uchwały o charakterze odmownym, będzie przysługiwać możliwość odwołania do sądu.

Pierwsze spory w rządzie

Nowelizacja przepisów wchodzących w skład ustawy o własności lokali znajduje się obecnie na etapie opiniowania. I tu pojawił się już pierwszy problem - donosi RMF FM.

Według informacji rozgłośni, w obozie rządzącym nie ma zgody, co do niektórych przepisów. Polska 2050 uzależnia poparcie projektu ministerstwa od dwóch kwestii - czytamy.

Pierwsza to skrócenie vacatio legis i maksymalne przyspieszenie realizacji przepisów. Druga to kwestia wyznaczania stref do prowadzenia najmu krótkoterminowego - część obozu chce, by strefy wyznaczały samorządy, a część, by odpowiadały za to wspólnoty mieszkaniowe.





Żukowska w ''Gościu Wydarzeń'' o transkrypcji małżeństw jednopłciowych: Premier wyciąga wnioski z sondaży Polsat News Polsat News