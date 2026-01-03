IMGW wydał w sobotę ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obejmujące część obszarów województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Alerty będą obowiązywać do godz. 22. Prognozowane są opady powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm, lokalnie do 15 cm.

Nadal aktualne są ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części województwa pomorskiego i dolnośląskiego oraz II stopnia dla północno-zachodniego Pomorza i północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego.

Wystąpią przelotne opady śniegu o umiarkowanym i silnym natężeniu, które spowodują przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 30 cm, a miejscami o 40 cm. Ostrzeżenia potrwają do nocy z soboty na niedzielę.

Pogoda, IMGW ostrzega: Zawieje i zamiecie śnieżne w wielu regionach Polski

Instytut poinformował także o ostrzeżeniach I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi wydanymi dla województwa:

warmińsko-mazurskiego,

pomorskiego,

mazowieckiego,

świętokrzyskiego

lubelskiego,

oraz części województwa:

podlaskiego,

zachodniopomorskiego,

lubuskiego,

dolnośląskiego,

wielkopolskiego,

łódzkiego,

śląskiego,

małopolskiego i

podkarpackiego.

Na tych terenach przewidziano zawieje i zamiecie śnieżne, które będą spowodowane wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, a w porywach do 70 km/h, z zachodu i południowego zachodu. Alerty te potrwają od soboty od godz. 11 do godzin nocnych.

Prognoza pogody. Co oznaczają ostrzeżenia IMGW?

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Czarzasty: Ja nie zamroziłem żadnej ustawy panu prezydentowi Polsat News Polsat News