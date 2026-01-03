Nadchodzą zamiecie i zawieje śnieżne. IMGW wydał ostrzeżenia

Silne opady śniegu obejmą w sobotę wiele regionów Polski. IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia dla zachodniej i północnej części kraju. Lokalnie prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej nawet do 40 cm. Spodziewany jest także silny wiatr w porywach nawet do 70 km/h.

W wielu regionach Polski prognozowane są zamiecie i zawieje śnieżne. IMGW wydało ostrzeżenia I i II stopniaPiotr KowalaPAP

IMGW wydał w sobotę ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obejmujące część obszarów województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Alerty będą obowiązywać do godz. 22. Prognozowane są opady powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm, lokalnie do 15 cm.

Nadal aktualne są ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części województwa pomorskiego i dolnośląskiego oraz II stopnia dla północno-zachodniego Pomorza i północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego.

Wystąpią przelotne opady śniegu o umiarkowanym i silnym natężeniu, które spowodują przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 30 cm, a miejscami o 40 cm. Ostrzeżenia potrwają do nocy z soboty na niedzielę.

    Instytut poinformował także o ostrzeżeniach I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi wydanymi dla województwa:

    • warmińsko-mazurskiego,
    • pomorskiego,
    • mazowieckiego,
    • świętokrzyskiego
    • lubelskiego,

    oraz części województwa:

    • podlaskiego,
    • zachodniopomorskiego,
    • lubuskiego,
    • dolnośląskiego,
    • wielkopolskiego,
    • łódzkiego,
    • śląskiego,
    • małopolskiego i
    • podkarpackiego.

    Na tych terenach przewidziano zawieje i zamiecie śnieżne, które będą spowodowane wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, a w porywach do 70 km/h, z zachodu i południowego zachodu. Alerty te potrwają od soboty od godz. 11 do godzin nocnych.

    Prognoza pogody. Co oznaczają ostrzeżenia IMGW?

    Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.

    Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

