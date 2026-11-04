Nadchodzą poważne przymrozki i nie tylko. Synoptycy apelują do kierowców

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Za kilkanaście godzin zrobi się naprawdę zimno. Po zmroku czeka nas wyraźne ochłodzenie, z przymrozkami do -4 stopni. Będzie to ukoronowanie dość spokojnego, choć niezbyt ładnego dnia, wyrzeźbionego przez wyż Klaus. Trzeba będzie jeszcze uważać na gęste mgły: "Kierowcy, zachowajcie szczególną ostrożność!" - radzi IMGW.

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Przymrozki na południu Polski. W nocy ze środy na czwartek lokalnie trzeba się liczyć z wartościami do -4 stopni Celsjusza
Środa będzie chłodna, z temperaturami do 10-11 stopni, zaś w nocy pojawią się przymrozki dochodzące do -4 stopni - prognozuje IMGWJakub Włodek/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Za pogodę w Polsce odpowiada obecnie rozległy wyż Klaus, ale nie oznacza to automatycznej poprawy. Dalej będzie pochmurnie, a na południu mokro - tak jak w pierwszej połowie tygodnia. Wciąż nie powinniśmy też liczyć na zbytnie ocieplenie - wskazują najnowsze prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nocą zrobi się naprawdę zimno - zdecydowanie mroźniej niż ostatnio.

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Śnieg w górach, mżawka na nizinach. Apel do kierowców

Od pewnego czasu towarzyszą nam przymrozki, jednak miniona noc okazała się pod tym względem dość łaskawa. Ujemną temperaturę zanotowano jedynie w Zakopanem, a tamtejszy mróz był minimalny i wyniósł -0,3 st. C. W środę po zmroku będzie znacznie zimniej.

Poranek okazał się dość łagodny: o godz. 8:00 w najchłodniejszym Zakopanem było 2,4 st. C, a w najcieplejszym Gdańsku o tej porze było już 10,4 st. C.

W ciągu dnia nie należy się jednak spodziewać wiele więcej: nad morzem synoptycy prognozują do 11, a na zachodzie do 10 stopni Celsjusza i to będą najwyższe środowe wartości. Zdecydowanie chłodniej będzie na wschodzie i terenach podgórskich Karpat, odpowiednio: 5 i około 3 st. C.

Kolorowa mapa Polski przedstawiająca anomalię temperatury powietrza w różnych regionach, z wyraźnym zaznaczeniem cieplejszych odcieni w północnej części kraju oraz chłodniejszych w południowej części.
Środa najcieplejsza będzie na północy, gdzie termometry pokażą lokalnie do 11 stopni CelsjuszaWXChartsmateriał zewnętrzny

Pomimo wyżu dzień zapowiada się na dość pochmurny. Do tego w wielu miejscach może przelotnie popadać słaby deszcz lub mżawka, zwłaszcza na południu. W górach znowu spadnie śnieg. Wiatr będzie słaby i umiarkowany i tylko w górach jego porywy dojdą do 60-70 km/h.

Rano trzeba jeszcze uważać na lokalne mgły, przez które widzialność może spadać do około 200 metrów. "Kierowcy, zachowajcie szczególną ostrożność!" - apelują synoptycy IMGW.

Kiedy chłodny, ale dość spokojny i jesienny dzień się skończy, zacznie się noc, która miejscami przyniesie prawdziwie zimowe akcenty.

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Pogoda ze szczyptą zimy. Nadchodzi mroźna noc

Za sprawą wyżu Klaus wrócą mocniejsze przymrozki, które na południowym wschodzie i terenach podgórskich mogą osiągać -4 stopnie Celsjusza. Zimno będzie nie tylko tam: na zachodzie i południu może być około zera lub w granicach -1 st. C.

Mapa Polski przedstawiona w odcieniach niebieskiego oraz żółtego, ilustrująca anomalię temperatury powietrza, z wyraźnie zaznaczonym ochłodzeniem w centralnej i południowej części kraju oraz cieplejszymi barwami na północy.
Noc ze środy na czwartek przyniesie przymrozki, które lokalnie dojdą do -4 stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

Dodatnie temperatury w nocy zanotujemy w północnej części kraju: do 2 stopni, a nad samym morzem - tak jak za dnia - będzie najcieplej: do 9 st. C.

W wielu miejscach możliwe będą mgły, które nie tylko ograniczą widzialność do około 100 metrów, ale lokalnie mogą również osadzać szadź.

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