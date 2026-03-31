Silne opady deszczu i śniegu utrzymują się na południu Polski od rana. Wieczorem sytuacja się nie poprawi, ponieważ pojawią się nowe rodzaje zagrożeń. Są to między innymi gęsta mgła oraz przymrozki, przed którymi ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niektóre z ostrzeżeń utrzymają się przez całą noc.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Ciągle pada śnieg i nie tylko. Liczne ostrzeżenia pogodowe

Na południu kraju pogoda będzie najbardziej wymagająca przez cały dzień. Po południu i wieczorem na południowym wschodzie utrzymają się "jednostajne opady deszczu", podczas gdy w wielu innych miejscach będą one przelotne.

Na terenach podgórskich Karpat suma opadów deszczu sięgnie około 10 litrów wody na metr kwadratowy, a na ternach powyżej 700 metrów nad poziomem morza pokrywa śnieżna zwiększy się o 5 do 10 cm. Z kolei w Tatrach miejscami może spaść do 15-20 cm świeżego śniegu.

W powiatach tatrzańskim i nowotarskim do godz. 21:00 obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Z kolei na południu Śląska i Małopolski ostrzeżenia dotyczą opadów śniegu, które będą nieco mniej intensywne, jednak wciąż mogące dawać się we znaki okolicznym mieszkańcom.

Gęste mgły nadciągną w nocy. Widzialność do 100 metrów

Nie tylko w Południowej Polsce trzeba uważać w najbliższych godzinach. "Od około północy na zachodzie, północy i w centrum miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, lokalnie marznące" - prognozują eksperci z IMGW.

Gęste mgły mogą opanować przede wszystkim północno-zachodnią Polskę. Żółte ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 23:00 i utrzymają się do godz. 9:00 w środę. Obejmują następujące województwa:

zachodniopomorskie ;

północne krańce lubuskiego ;

pomorskie ;

północną część wielkopolskiego ;

północne powiaty kujawsko-pomorskiego.

Na tych terenach w nocy na drogach i chodnikach może być ślisko.

Gęste mgły w nocy mogą ograniczać widzialność do 200-100 metrów, a lokalnie powodować śliskość IMGW materiał zewnętrzny

Ślisko może być również z powodu przymrozków, które mogą opanować połowę Polski, na co wskazują prognozy ostrzeżeń pogodowych.

IMGW wydał żółte ostrzeżenia dotyczące ujemnych temperatur dla całej zachodniej Połowy kraju oraz dużej części centrum. Tam w nocy temperatura może spadać lokalnie do około -1 st. C, a przy gruncie do -3 stopni Celsjusza.

Centralna i zachodnia Polska objęta jest ostrzeżeniami pierwszego stopnia związanymi z przymrozkami IMGW materiał zewnętrzny

Ostrzeżenia dotyczące przymrozków utrzymają się do środy do godz. 7:00 na południu oraz do 8:00 na północy kraju.

