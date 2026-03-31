Nadchodzą niespokojne godziny. Cztery rodzaje ostrzeżeń

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Szykuje się wymagający koniec dnia. Intensywne opady na południu kraju będą tylko jednym z kilku niebezpiecznych zjawisk pogodowych. W wielu miejscach pojawią się gęste mgły, mogące lokalnie powodować śliskość. Do tego dojdą przymrozki w połowie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w łącznie 12 województwach.

Gęste mgły na północnym zachodzie Polski. Między innymi z tego powodu IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia
W połowie Polski obowiązują łącznie cztery rodzaje ostrzeżeń pogodowych wydanych przez IMGW. Najwięcej może być przymrozków

Silne opady deszczu i śniegu utrzymują się na południu Polski od rana. Wieczorem sytuacja się nie poprawi, ponieważ pojawią się nowe rodzaje zagrożeń. Są to między innymi gęsta mgła oraz przymrozki, przed którymi ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niektóre z ostrzeżeń utrzymają się przez całą noc.

Ciągle pada śnieg i nie tylko. Liczne ostrzeżenia pogodowe

Na południu kraju pogoda będzie najbardziej wymagająca przez cały dzień. Po południu i wieczorem na południowym wschodzie utrzymają się "jednostajne opady deszczu", podczas gdy w wielu innych miejscach będą one przelotne.

Na terenach podgórskich Karpat suma opadów deszczu sięgnie około 10 litrów wody na metr kwadratowy, a na ternach powyżej 700 metrów nad poziomem morza pokrywa śnieżna zwiększy się o 5 do 10 cm. Z kolei w Tatrach miejscami może spaść do 15-20 cm świeżego śniegu.

W powiatach tatrzańskim i nowotarskim do godz. 21:00 obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Z kolei na południu Śląska i Małopolski ostrzeżenia dotyczą opadów śniegu, które będą nieco mniej intensywne, jednak wciąż mogące dawać się we znaki okolicznym mieszkańcom.

Zobacz również:

Prognoza pogody na Wielkanoc nie wyklucza opadów deszczu oraz ocieplenia. Temperatury zdecydowanie wzrosną po Wielkanocy
Fala ciepła coraz bliżej. Wyraźnie odczujemy to w Wielkanoc

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Gęste mgły nadciągną w nocy. Widzialność do 100 metrów

Nie tylko w Południowej Polsce trzeba uważać w najbliższych godzinach. "Od około północy na zachodzie, północy i w centrum miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, lokalnie marznące" - prognozują eksperci z IMGW.

Gęste mgły mogą opanować przede wszystkim północno-zachodnią Polskę. Żółte ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 23:00 i utrzymają się do godz. 9:00 w środę. Obejmują następujące województwa:

  • zachodniopomorskie;
  • północne krańce lubuskiego;
  • pomorskie;
  • północną część wielkopolskiego;
  • północne powiaty kujawsko-pomorskiego.

Na tych terenach w nocy na drogach i chodnikach może być ślisko.

Mapa północno-zachodniej Polski z żółtym oznaczeniem ostrzeżeń pogodowych obejmującym województwa nadmorskie; po prawej stronie widoczna legenda z ikonami dotyczącymi przymrozków oraz gęstej mgły w powiecie sztumskim, ze szczegółami dotyczącymi poziomu...
Gęste mgły w nocy mogą ograniczać widzialność do 200-100 metrów, a lokalnie powodować śliskośćIMGWmateriał zewnętrzny

Ślisko może być również z powodu przymrozków, które mogą opanować połowę Polski, na co wskazują prognozy ostrzeżeń pogodowych.

IMGW wydał żółte ostrzeżenia dotyczące ujemnych temperatur dla całej zachodniej Połowy kraju oraz dużej części centrum. Tam w nocy temperatura może spadać lokalnie do około -1 st. C, a przy gruncie do -3 stopni Celsjusza.

Mapa Polski z zaznaczonym na żółto obszarem objętym ostrzeżeniem meteorologicznym przed przymrozkami obejmującym większość kraju, z wyróżnionym powiatem poddębickim oraz informacją o stopniu zagrożenia i przewidywanym czasie wystąpienia zjawiska.
Centralna i zachodnia Polska objęta jest ostrzeżeniami pierwszego stopnia związanymi z przymrozkamiIMGWmateriał zewnętrzny

Ostrzeżenia dotyczące przymrozków utrzymają się do środy do godz. 7:00 na południu oraz do 8:00 na północy kraju.

Zobacz również:

Wielkanoc 2026 może się okazać dość chłodna i deszczowa w wielu miejscach - wynika z prognozy długoterminowej IMGW
Polska

Pogoda na Wielkanoc 2026 może rozczarować. Wyraźnie rysuje się wiele zmian

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Domański w ''Gościu Wydarzeń'': Nikt do tej pory w Unii nie dokonał tak masywnego działania na rzecz obniżenia cen paliwPolsat NewsPolsat News

