W skrócie Pogoda w Polsce pogorszy się od środy. Czekają nas opady deszczu, silniejszy wiatr i ochłodzenie.

W czwartek i piątek prognozowane są intensywne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, zwłaszcza na południu kraju.

Temperatura będzie się wahać, a w najcieplejszych miejscach będzie około 15 stopni.

Wyż Max trzyma się blisko wschodniej granicy naszego kraju, co zapewnia nam spokojną i łagodną pogodę w poniedziałek. Choć miejscami pojawia się więcej chmur, opady są słabe i lokalne - w większości Polski będzie sucho przez cały dzień - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Taka sytuacja utrzyma się najwyżej do środy.

Spokojny początek tygodnia. Zmiany zaczną się po wtorku

W poniedziałek i wtorek termometry pokażą miejscami do 15-16 stopni, więc jak na tę porę roku wciąż będzie dość ciepło. Podobne wartości zanotujemy również w środę, jednak tego dnia pogoda wyraźnie się pogorszy - to będzie dopiero początek głębszych zmian w tym tygodniu.

Środa będzie pochmurna w prawie całej Polsce. Pogodniej będzie jedynie na południowym wschodzie. Z zachodu przejdzie przez nasz kraj strefa przelotnych opadów deszczu. W wielu miejscach zrobi się mokro i nieprzyjemnie.

Na południowym zachodzie wciąż będzie do 16 st. C, jednak w większości Polski nie powinno być więcej niż 12-13 stopni. Na północy i zachodzie mocniej powieje: podmuchy mogą osiągać do 65 km/h.

Kolejny dzień zapowiada się znacznie mniej przyjemnie.

Szykuje się poważny epizod deszczowy. Kilka dni załamania pogodowego

W weekend zaczęła się kalendarzowa wiosna. O tej porze roku mamy do czynienia z bardzo kapryśną i często deszczową pogodą. Właśnie takich warunków doświadczymy w czwartek. Możliwe, że wystąpią wtedy największe od wielu dni opady.

Tego dnia nastąpi prawdziwe załamanie pogody, z intensywnymi ulewami - zwłaszcza na południu, wschodzie i w centrum. Oprócz tego na południu spadnie również deszcz ze śniegiem.

Pogoda w czwartek w praktycznie całej Polsce będzie deszczowa, do tego miejscami na południu spadnie deszcz ze śniegiem WXCharts materiał zewnętrzny

Mieszane opady deszczu ze śniegiem nadciągną również na tereny podgórskie, a w górach popada sam śnieg.

Zrobi się chłodniej: w większości regionów będzie od 3 do 9 stopni, a cieplej będzie jedynie na południowym wschodzie kraju, gdzie lokalnie temperatury osiągną w ciągu dnia 14 st. C.

W ten sposób zacznie się kilkudniowa deszczowa seria. Piątek zapowiada się na mokry i pochmurny dzień w całym kraju. Padać będzie zwłaszcza w centrum, na południu i wschodzie. Miejscami nadejdą prawdziwe wiosenne ulewy.

Nadchodzą deszczowe dnie. Druga połowa tygodnia zapowiada się na zdecydowanie mokrą i nieprzyjemną, zwłaszcza na południu IMGW materiał zewnętrzny

Oprócz tego na południu i południowym zachodzie może padać deszcz ze śniegiem i śnieg, nie tylko na terenach podgórskich.

Możliwe, że wysoko w górach w tym czasie grubość pokrywy śnieżnej wzrośnie o kilkanaście centymetrów. Oprócz tego w drugiej połowie tygodnia na niżej położonych terenach Opolszczyzny, wschodniej części Dolnego Śląska, a możliwe nawet że na południowych krańcach Wielkopolski może krótko poleżeć kilka centymetrów śniegu.

Prognoza grubości pokrywy śnieżnej w piątek. Przez krótki czas nawet na nizinach może poleżeć do około 3 cm śniegu IMGW materiał zewnętrzny

Temperatury mimo wszystko wciąż będą dodatnie, więc z nizin śnieg szybko zniknie.

Będzie deszczowo przez kilka dni. Orientacyjne wartości

Pogoda nie poprawi się do weekendu. Sobota także będzie pochmurna i deszczowa, szczególnie na południu i południowym zachodzie, gdzie znowu oprócz deszczu spadnie też śnieg. Miejscami w tej części kraju mogą występować ulewy.

Nie można wykluczyć, że pod koniec tygodnia w południowej Polsce miejscami suma opadów przekroczy 40 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie na wyżynach te wartości mogą być jeszcze wyższe.

Suma opadów pod koniec tygodnia może wynieść kilkadziesiąt litrów wody na metr kwadratowy WXCharts materiał zewnętrzny

W weekend temperatury nieco wzrosną i wyniosą przeważnie od 10 do 15 stopni, choć na południowym zachodzie oraz nad morzem w sobotę będzie maksymalnie 5-9 st. C. Do tego na Przedgórzu Sudeckim może wystąpić porywisty wiatr, osiągający do 60 km/h.

Niedziela także nie zachęci do spacerów: miejscami na południu popada deszcz, do tego na południowym zachodzie również deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Druga połowa weekendu będzie przy tym chłodniejsza od pierwszej, z temperaturami od 7 do 13 stopni Celsjusza.

