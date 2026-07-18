W skrócie W weekend przewidywane są burze, intensywne opady i silny wiatr, szczególnie we wschodniej Polsce, gdzie suma opadów może dojść do 40 mm.

IMGW wydało ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami dla niemal całego kraju.

Alert RCB został wysłany do mieszkańców 14 województw, ostrzegający przed burzami z gradem, silnym wiatrem oraz możliwymi przerwami w dostawie prądu.

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Dzisiejszy dzień zapowiada się niespokojnie w niemal całym kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami.

Burze i grad o średnicy nawet 4 cm. Gdzie najtrudniej?

Choć burze mogą pojawić się niemal wszędzie, to najgroźniejsza aura czeka mieszkańców wschodniej połowy Polski. Synoptycy wskazują, że burzom towarzyszyć będą ulewy - od 30 mm, a na południowym wschodzie lokalnie nawet do 40 mm.

Dodatkowo mieszkańcy tego regionu muszą przygotować się na porywisty wiatr, osiągający prędkość od 80 do 90 km/h, oraz opady gradu. Jego średnica może wynosić od 2 do nawet 4 cm, co stanowi realne zagrożenie dla mienia i upraw.

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IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami. Ostrzeżenia dla większości kraju

Synoptycy ostrzegają, że na wschodzie Polski zjawiska będą wyjątkowo gwałtowne ze względu na dużą ilość wilgoci w powietrzu oraz sprzyjające warunki atmosferyczne, które napędzają tworzenie się potężnych chmur burzowych.

Dzięki specyficznym ruchom powietrza burze będą się łatwo łączyć w większe, niebezpieczne układy, które mogą przemieszczać się wzdłuż frontu atmosferycznego.

Pierwsze wyładowania mogą być słyszalne już od rana, jednak kulminacja zjawisk prognozowana jest na godziny popołudniowe, zwłaszcza na krańcach wschodnich. Wówczas burze będą najbardziej aktywne i najsilniejsze.

Warto zachować czujność, śledzić najnowsze ostrzeżenia i w miarę możliwości unikać przebywania na otwartym terenie, gdy niebo zacznie się gwałtownie chmurzyć.

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Pogoda. Duża rozpiętość temperatur w kraju

Nadchodzący dzień przyniesie wyraźne zróżnicowanie temperatury w całym kraju, za które odpowiadać będzie bliskość układu niskiego ciśnienia.

Na termometrach w centrum kraju zobaczymy około 26 st. C, a na południowym wschodzie słupki rtęci mogą wskazać nawet 29 st. C.

Znacznie chłodniej będzie na północy i w rejonach podgórskich - tam temperatura maksymalna wyniesie od 22 do 23 st. C. Najniższych wartości należy spodziewać się nad samym morzem, gdzie prognozowane jest 19-20 st. C.

Prognoza synoptyczna IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Niebezpieczna pogoda. "Zabezpiecz rzeczy"

Z powodu burz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w piątek alert do mieszkańców aż 14 województw.

"Uwaga! Dziś, w nocy i jutro (17/18.07) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - głosi komunikat rozesłany przez RCB.

Alert RCB wysłano do mieszkańców województw:

zachodniopomorskiego

pomorskiego

lubuskiego

dolnośląskiego

opolskiego

śląskiego

kujawsko-pomorskiego

wielkopolskiego

łódzkiego

małopolskiego

warmińsko-mazurskiego (powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, (powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg , elbląski, iławski, lidzbarski, nidzicki, nowomiejski, Olsztyn , olsztyński, ostródzki, szczycieński)

mazowieckiego (powiaty: białobrzeski, ciechanowski, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, makowski, mławski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, Radom, radomski, sierpecki, sochaczewski, szydłowiecki, (powiaty: białobrzeski, ciechanowski, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, makowski, mławski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, Radom, radomski, sierpecki, sochaczewski, szydłowiecki, Warszawa , warszawski zachodni, żuromiński i żyrardowski)

świętokrzyskiego (powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, (powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce , kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki, staszowski i włoszczowski)

podkarpackiego (powiaty: bieszczadzki, jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki)

Alert RCB X / @RCB_RP materiał zewnętrzny

Źródło: IMGW





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