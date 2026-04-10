Mamy do czynienia z idealną kopią sytuacji z czwartku. Z powodu zagrożenia nocnymi przymrozkami synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla całej Polski. Tak samo jak dobę wcześniej jedynym wyjątkiem jest powiat tatrzański w Małopolsce.

Cała Polska w ostrzeżeniach. Wyłamał się tylko jeden powiat

"Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3, lokalnie do -6, przy gruncie do -8 st. C" - czytamy w opisie najnowszego strzeżenia pogodowego, wydanego przez synoptyków IMG w piątek około południa.

Wynika z niego, że w nocy z piątku na sobotę w całym kraju może być mroźnie, a miejscami temperatury mogą być wyjątkowo niskie.

W piątek po zachodzie słońca w praktycznie w całej Polsce mogą zagościć przygruntowe przymrozki - ostrzega IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

Taka sama sytuacja miała miejsce w czwartek, kiedy Instytut również ostrzegał przed nocnymi przymrozkami w całej Polsce. Tak jak wtedy, teraz również jedynym rejonem, w którym nie obowiązują żółte ostrzeżenia, jest powiat tatrzański w województwie małopolskim.

Cała Polska w nocy z piątku na sobotę znajdzie się w zasięgu ostrzeżeń pierwszego stopnia IMGW przed przymrozkami IMGW materiał zewnętrzny

Wydane przez IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia wejdą w życie o godz. 22:00 i utrzymają się przez całą noc, do godz. 8:00 w sobotę.

Mróz w nocy. Wcześniej ostrzeżenia się sprawdziły

Dobę wcześniej ostrzeżenia przed przymrozkami miały uzasadnienie. Noc z czwartku na piątek okazała się mroźna w całej Polsce.

Niemal wszędzie przy gruncie zanotowano ujemne temperatury, a w najcieplejszym Sandomierzu było zero stopni. Najzimniejszym miejscem w nocy była Jelenia Góra, gdzie przygruntowe przymrozki sięgnęły -11 stopni.

Przygruntowe przymrozki w nocy z czwartku na piątek opanowały całą Polskę. Kolejnej nocy sytuacja może się powtórzyć IMGW materiał zewnętrzny

Możliwe, że w trakcie ostatniej nocy przed weekendem będziemy mieli do czynienia z podobną sytuacją. Niewykluczone, że i tym razem mroźnie będzie w praktycznie całej Polsce.

