Nadchodzą godziny ostrego mrozu. Ostrzeżenia powtórzyli jeden do jednego

Jakub Wojciechowski

Takie sytuacje nie zdarzają się często. Dobę po tym, jak synoptycy ostrzegali przed przymrozkami w całym kraju, sytuacja powtórzyła się co do joty. Wieczorem wejdą w życie nowe ostrzeżenia IMGW dotyczące niskich temperatur. Tak jak wcześniej obejmą całą Polskę, z wyjątkiem jednego powiatu. Po zachodzie słońca lokalnie może być nawet -8 stopni.

Mróz w Polsce. Przygruntowe przymrozki mogą się pojawić w nocy w całym kraju - ostrzega IMGW
W nocy z piątku na sobotę przymrozki mogą wystąpić w całej Polsce. Wydano ostrzeżenia IMGW dla wszystkich regionów

Mamy do czynienia z idealną kopią sytuacji z czwartku. Z powodu zagrożenia nocnymi przymrozkami synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla całej Polski. Tak samo jak dobę wcześniej jedynym wyjątkiem jest powiat tatrzański w Małopolsce.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Cała Polska w ostrzeżeniach. Wyłamał się tylko jeden powiat

"Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3, lokalnie do -6, przy gruncie do -8 st. C" - czytamy w opisie najnowszego strzeżenia pogodowego, wydanego przez synoptyków IMG w piątek około południa.

Wynika z niego, że w nocy z piątku na sobotę w całym kraju może być mroźnie, a miejscami temperatury mogą być wyjątkowo niskie.

Mapa Europy Środkowej z zaznaczonym obszarem Polski przedstawiająca anomalię temperatury powietrza na tle wieloletniej średniej; dominuje kolor niebieski i granatowy, oznaczający niższe od normy wartości temperatury, szczególnie w centralnych, południo...
W piątek po zachodzie słońca w praktycznie w całej Polsce mogą zagościć przygruntowe przymrozki - ostrzega IMGW

Taka sama sytuacja miała miejsce w czwartek, kiedy Instytut również ostrzegał przed nocnymi przymrozkami w całej Polsce. Tak jak wtedy, teraz również jedynym rejonem, w którym nie obowiązują żółte ostrzeżenia, jest powiat tatrzański w województwie małopolskim.

mapa Polski z zaznaczonymi granicami województw, nazwami większych miast oraz wyraźnie wyróżnionym miastem Wrocław w centrum kraju
Cała Polska w nocy z piątku na sobotę znajdzie się w zasięgu ostrzeżeń pierwszego stopnia IMGW przed przymrozkami

Wydane przez IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia wejdą w życie o godz. 22:00 i utrzymają się przez całą noc, do godz. 8:00 w sobotę.

Cały kraj w ostrzeżeniach. Zostały godziny do nadejścia zimowego zagrożenia

Mróz w nocy. Wcześniej ostrzeżenia się sprawdziły

Dobę wcześniej ostrzeżenia przed przymrozkami miały uzasadnienie. Noc z czwartku na piątek okazała się mroźna w całej Polsce.

Niemal wszędzie przy gruncie zanotowano ujemne temperatury, a w najcieplejszym Sandomierzu było zero stopni. Najzimniejszym miejscem w nocy była Jelenia Góra, gdzie przygruntowe przymrozki sięgnęły -11 stopni.

Mapa Polski z oznaczeniem minimalnych temperatur przy gruncie w nocy z 9 na 10 kwietnia; najniższa wartość -11°C występuje w Jeleniej Górze, a najwyższa 0°C w Sandomierzu, pozostałe miasta oznaczone wartościami w zakresie od -9°C do -2°C, przeważają od...
Przygruntowe przymrozki w nocy z czwartku na piątek opanowały całą Polskę. Kolejnej nocy sytuacja może się powtórzyć

Możliwe, że w trakcie ostatniej nocy przed weekendem będziemy mieli do czynienia z podobną sytuacją. Niewykluczone, że i tym razem mroźnie będzie w praktycznie całej Polsce.

