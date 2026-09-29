W skrócie Sędzia Sławomir Patyra złożył zawiadomienie do ministra sprawiedliwości o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, dotyczące nieuprawnionego wyznaczania składów orzekających.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział wszczęcie postępowania w tej sprawie, natomiast Trybunał Konstytucyjny uznał zarzuty za bezpodstawne i zgodne z prawem.

W Trybunale trwa spór dotyczący dopuszczenia wybranych w marcu i wrześniu sędziów do orzekania, a część z nich odmawia udziału w pracach TK do czasu rozwiązania sytuacji.

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Do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka w poniedziałek trafiło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

Złożył je Sławomir Patyra, który w czerwcu został wybrany przez Sejm na sędziego TK, a pod koniec lipca złożył ślubowanie wobec prezydenta. W zawiadomieniu podniesiono, że Święczkowski "wyznaczał składy orzekające z pominięciem ustawy, by wpływać na treść wyroków".

Do tego ruchu sędziego Patyry we wtorek odniósł się minister Żurek w TVP Info.

- Temu zawiadomieniu dzisiaj nadajemy bieg i będziemy prowadzić postępowanie, żeby ustalić, jakie są fakty, jakie są dowody - powiedział minister.

Przypomniał, że nie ma określonego terminu dla prokuratury do przeprocesowania tego zawiadomienia.

Żurek przypomniał, że w ustawie o organizacji i trybie postępowania przed TK i regulaminie wskazane jest, że sędziów Trybunału do składu orzekającego dokonuje prezes według kolejności alfabetycznej uwzględniając przy tym rodzaje, liczbę oraz kolejność wpływu spraw do Trybunału.

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Odnosząc się do zawiadomienia minister dodał, że sędzia Patyra w kilku przypadkach od stycznia 2026 r. "wykazuje, że doszło do nieuprawnionej zmiany składów (orzekających)". Zdaniem szef MS "były to sprawy niezwykle ważne, wagi ustrojowej".

Jako przykład wskazał m.in. orzeczenia w sprawie obowiązku kontrasygnaty premiera na niektórych aktach prezydenta czy też wyrok dot. transkrypcji aktów małżeństw (jednopłciowych).

Żurek ocenił, że ze spraw tych eliminowane były osoby, które w świetle alfabetycznej listy powinny być albo sprawozdawcami, albo członkami składu orzekającego. To z kolei, zdaniem szefa MS, oznacza, że Święczkowski "bez jakiejkolwiek podstawy prawnej" doprowadzał do tego, aby "był skład określony, jaki on chce, być może znając już poglądy sędziów Trybunału Konstytucyjnego".

- To zawiadomienia zawiera szczegółowe uzasadnienie kiedy, w jakim dniu, jaki powinien być skład Trybunału i jak skład zmieniono poprzez działanie pana Święczkowskiego oraz innych, nieustalonych osób - dodał Żurek.

Szef MS został też zapytany, co dalej w sprawie "patowej sytuacji" w Trybunale. Pytanie odnosiło się do sytuacji czworga spośród sześciorga wybranych w marcu przez Sejm sędziów TK: Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdy, Anny Korwin-Piotrowskiej i Macieja Taborowskiego oraz do sytuacji wybranego we wrześniu na sędziego TK Macieja Berka.

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Są to osoby, których prezydent Karol Nawrocki do tej pory nie zaprosił w celu złożenia ślubowania. Czworo wybranych w marcu sędziów złożyło 9 kwietnia na uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta" i przekazali pisemne roty ślubowań na biurze podawczym KPRP.

Sędziowie nie objęli jednak urzędów w TK, bo prezes Trybunału wskazał, że tego wydarzenia nie może uznać za ślubowanie "wobec prezydenta". Z kolei Berek niedawno wystosował do prezydenta pismo z prośbą o "niezwłoczne" wyznaczenie miejsca i czasu do odebrania jego ślubowania.

- Moim zdaniem to sędziowie, którzy zostali wybrani, muszą doprowadzić do pewnych działań wewnątrz Trybunału - ocenił szef MS. - Wiemy już, że tych sędziów wybranych przez większość demokratyczną jest ośmiu, ale także mamy sygnały, że są osoby, które były wybrane w czasach PiSu, ale chcą sanacji, odbudowy tego Trybunału - powiedział minister sprawiedliwości.

Dodał, że w zawiadomieniu sędziego Patyry "jest opisana jedna z tych osób, która notorycznie jest niewyznaczana do składów, mimo że z tego systemu (…) miałaby być referentem w konkretnej sprawie".

- Więc widać, że Święczkowski walczy dzisiaj ze wszystkimi w Trybunale i zależy mu tylko na tym, żeby był to swego rodzaju prywatny folwark osoby, której koneksje polityczne są powszechnie znane - ocenił szef MS.

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Doniesienia o zawiadomieniu sędziego Patyry Trybunał skomentował w poniedziałek wieczorem. W komunikacie podkreślono, że wyznaczanie składów orzekających "odbywało się i odbywa zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy", a twierdzenia sugerujące, że Prezes TK poprzez wyznaczanie składów orzekających miałby bezprawnie wpływać na treść orzeczeń "są bezpodstawne i nie znajdują oparcia w rzeczywistym sposobie wykonywania przez niego kompetencji".

Trybunał zwrócił uwagę, że złożenie zawiadomienia nastąpiło "bezpośrednio po podjęciu przez Prezesa TK działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego m.in. wobec sędziego Sławomira Patyry". W tych okolicznościach jego złożenie zdaniem TK "może być postrzegane jako działanie o charakterze osobistym i odwetowym".

Chodzi o wszczęte przez Święczkowskiego w zeszłym tygodniu postępowanie wobec trojga sędziów Trybunału: Magdaleny Bentkowskiej, Dariusza Szostka oraz Sławomira Patyry.

W opublikowanym wtedy komunikacie TK wskazano, że postępowanie "może zakończyć się zarzutami dyscyplinarnymi", a samo w sobie ma na celu wyjaśnienie m.in. "złożenia przez dwójkę sędziów zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie przez pracowników TK", czy też "niewykonywania obowiązków sędziowskich poprzez odmowę orzekania i uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK".

Wspomniane zawiadomienie zostało złożone przez Magdaleną Bentkowską i Dariusza Szostka, dwoje spośród sześciorga wybranych w marcu sędziów TK. Dotyczyło ono niedopuszczenia do orzekania pozostałych czworga wybranych wtedy sędziów.

Śledztwo w tej sprawie Prokuratura Krajowa wszczęła pod koniec kwietnia. W jego ramach w zeszłym tygodniu prokuratura postawiła zarzuty dyrektorowi Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego Zofii H. oraz komendantowi Straży Trybunalskiej Piotrowi P.

Bentkowska i Szostek wskazywali też w maju, że nie zamierzają uczestniczyć w "wadliwie sformowanych" składach orzekających TK. Z kolei Patyra, wybrany w czerwcu na sędziego TK (złożył ślubowanie pod koniec lipca br. przed prezydentem), oświadczył, że nie będzie uczestniczył w jakichkolwiek procedurach związanych z orzekaniem w TK do czasu, aż czworo wybranych w marcu przez Sejm sędziów zostanie dopuszczonych do orzekania.



