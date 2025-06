Tam może spaść od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy, chociaż punktowo suma opadów może sięgnąć 45 litrów. Burze przyniosą tam również silny wiatr osiągający do 70 km/h. Lokalnie może padać grad. Ostrzeżenia te obowiązują do godz. 23:00.