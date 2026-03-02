Nad Polskę dotarł Iackl. Pogoda nie rozłoży się równo

Wiosna w Polsce robi się coraz silniejsza. Znowu zaświeci słońce, choć nie wszędzie. Lokalnie na północnym wschodzie i Podkarpaciu przyda się parasol. Przeważnie będzie jednak spokojnie, co zawdzięczamy wyżowi Iackl, który ukształtuje pogodę w naszym kraju. W nocy znowu miejscami zrobi się mroźnie.

Resztki śniegu topniejące przy brzegu rzeki, w tle stalowy most oraz fragment mapy temperaturowej Polski zdominowanej przez intensywnie czerwone barwy, wskazujące na wysokie temperatury.
Pogoda w poniedziałek będzie spokojna, choć lokalnie na północnym wschodzie słabo popada. Wyż Iackl do większości Polski przyniesie słońce lub tylko niewielkie zachmurzenie PAP/Darek Delmanowicz/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Marzec zaczął się spokojnie i przeważnie słonecznie i na tego typu pogodę możemy liczyć również w poniedziałek. Pewnym utrudnieniem będą jednak poranne mgły, które objęły przede wszystkim środkową i wschodnią część kraju - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami może też słabo popadać.

Sporo słońca, ale nie wszędzie. Miejscami słabo popada

Spokojna i wyżowa pogoda utrzymywała się przez cały weekend i wiele wskazuje na to, że początek nowego tygodnia będzie podobny. Nad Polskę dotarł bowiem wyż Iackl, który sprowadzi do naszego kraju przede wszystkim słońce i przyjazną aurę.

Od rana najwięcej słońca pojawi się na południowym zachodzie, zachodzie oraz w centrum. W pozostałych rejonach będzie więcej chmur. Słaby deszcz lub mżawka może popadać na północy i północnym wschodzie oraz lokalnie na Podkarpaciu. Wysoko w górach może też popadać deszcz ze śniegiem i śnieg.

W pierwszych godzinach dnia trzeba uważać na lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, przede wszystkim w pasie rozciągającym się od Lubelszczyzny przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Opolszczyznę i część Dolnego Śląska. Przed południem powinny one jednak zaniknąć.

    Kilkanaście stopni ciepła na zachodzie. Potem wróci mróz

    Temperatury będą typowo wiosenne, choć rano lokalnie utrzymywał się jeszcze mróz. O godz. 8:00 w Jeleniej Górze było -2,5 st. C. W ciągu dnia najchłodniej będzie na północnym wschodzie i miejscami nad morzem - tam można się spodziewać 5 stopni.

    Wyraźnie cieplej będzie w centrum kraju, gdzie termometry pokażą około 10 stopni Celsjusza, a na zachodzie można się spodziewać do 14 st. C. Uczucia chłodu nie zwiększy wiatr, który przeważnie będzie słaby i umiarkowany.

    Kolorowa mapa Polski przedstawiająca anomalie temperatury powietrza na wysokości 2 metrów nad ziemią, z zaznaczeniem intensywnie ciepłych obszarów na większości terenu, opisana nazwami miast oraz wartościami anomalii.
    W poniedziałek w praktycznie całej Polsce będziemy mieli do czynienia z dodatnią anomalią temperatury. Miejscami będzie do 14 stopni CelsjuszaWXChartsmateriał zewnętrzny

    Noc z poniedziałku na wtorek przyniesie słabe opady deszczu na północy i wschodzie oraz mgły ograniczające widzialność do 200 metrów na północy, w centrum i na południu. Najzimniej będzie na południowym wschodzie i na terenach podgórskich: do -4, -2 stopni.

