W skrócie Niedzielne popołudnie będzie ciepłe, ale lokalnie pojawią się burze i deszcz. Najwyższą temperaturę prognozuje się na Podkarpaciu.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na północy i zachodzie prognozowane są przelotne opady deszczu i zamglenia, z temperaturami od 9 do 17 stopni w zależności od regionu.

W poniedziałek przewidywane są liczne przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem na południowym wschodzie, a temperatura na Podkarpaciu może osiągnąć 30 stopni.

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W niedzielę najwięcej słońca pojawi się na wschodzie, południu i w centrum kraju. Więcej chmur zgromadzi się nad zachodnią częścią Polski. Na zachodzie i północnym zachodzie miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe są również burze.

W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać około 55-65 km/h. Znacznie silniej będzie wiało w górach. W Sudetach porywy mogą dochodzić nawet do 100 km/h.

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Temperatura wyniesie od około 22-23 stopni Celsjusza na północy i północnym wschodzie, przez około 26 stopni w centrum, do 28 stopni na południu i południowym wschodzie kraju. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, choć w zachodniej połowie Polski okresami może być bardziej porywisty.

Pogoda. Noc przyniesie lokalnie deszcz i zamglenia

Noc z niedzieli na poniedziałek będzie na ogół spokojna, choć miejscami pojawi się więcej chmur. Na południowym wschodzie oraz lokalnie na północy możliwe są większe rozpogodzenia.

Na północy wystąpią przelotne opady deszczu, a początkowo możliwe będą także zanikające burze. Nad ranem deszcz może pojawić się również miejscami na zachodzie. Opady prognozowane są także w rejonach podgórskich Karpat. Lokalnie mogą tworzyć się zamglenia ograniczające widoczność.

Prognoza synoptyczna, noc z niedzieli na poniedziałek IMGW-PIB / imgw.pl materiał zewnętrzny

Temperatura minimalna wyniesie około 12-13 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w części rejonów podgórskich, około 14-16 stopni w centrum oraz do 17 stopni nad morzem. W kotlinach karpackich może być jeszcze chłodniej - około 9 stopni.

Wiatr będzie przeważnie słaby, nad morzem i na północy okresami umiarkowany. Wysoko w Sudetach jego porywy mogą osiągać do 80 km/h.

Poniedziałek zacznie się pogodnie. Później burze, a lokalnie grad

Poniedziałkowy poranek w wielu miejscach zapowiada się pogodnie, jednak w ciągu dnia zachmurzenie będzie stopniowo wzrastać. W różnych regionach kraju pojawią się przelotne opady deszczu i burze.

Najbardziej intensywnych zjawisk można spodziewać się na południowym wschodzie Polski oraz na krańcach północnych. Podczas burz może spaść od 20 do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie nawet około 30 litrów.

Prognoza synoptyczna, poniedziałek IMGW-PIB / imgw.pl materiał zewnętrzny

Na południowym wschodzie burzom może towarzyszyć również grad. Porywy wiatru podczas burz mogą osiągać do 70 km/h, a na wschodzie i południowym wschodzie lokalnie nawet do 85 km/h.

Silniej powieje również w górach. W Bieszczadach porywy mogą dochodzić do 55 km/h, w Beskidach i Tatrach do 60 km/h, a w Sudetach do 90 km/h.

Mimo niespokojnej pogody nadal będzie ciepło. Nad morzem temperatura wyniesie około 23 stopni Celsjusza, w centrum i na zachodzie około 25 stopni. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, gdzie termometry mogą wskazać nawet 30 stopni. W rejonach podgórskich Sudetów będzie chłodniej - lokalnie około 21 stopni.

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