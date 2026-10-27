W skrócie W dniu Wszystkich Świętych temperatury wyniosą od 7 do 11 stopni Celsjusza, zaś lokalnie może popadać deszcz.

W dniach od 4 do 8 listopada prognozowane są przymrozki, niewykluczone są wartości na poziomie -4 st. C.

W pierwszej połowie listopada do Polski mogą napływać masy chłodnego powietrza a potem nie można wykluczyć opadów śniegu już nie tylko w górach, ale też miejscami na nizinach.

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"Czy 1 listopada będzie padał deszcz, jakich temperatur możemy się spodziewać podczas odwiedzania cmentarzy i czy początek listopada przyniesie już pierwsze oznaki zimy?". Odpowiedzi na te pytania przygotowała synoptyk Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Okazuje się, że być może ciepło już było, a teraz będzie tylko chłodniej.

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Pogoda na 1 listopada. Mogą być spore różnice

Od pewnego czasu prognozy na Wszystkich Świętych i pierwsze dni listopada wskazują, że będzie to wyraźnie chłodniejszy okres. Najnowsza prognoza udostępniona przez ekspertkę z IMGW przynosi potwierdzenie dotychczasowych wyliczeń.

"W niedzielę - Wszystkich Świętych - temperatura maksymalna w Polsce będzie w przedziale od 7 do 11 stopni. Najchłodniej będzie na południowym wschodzie regionu, natomiast najcieplej na zachodzie" - informuje rzecznik Instytutu.

1 listopada synoptycy prognozują temperatury na poziomie od 7 do 11 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

"Jednak najważniejsza jest sytuacja baryczna, ponieważ nad południową Europą prognozowany jest górny niż [...] i to właśnie jego obecność może sprzyjać zwiększonemu zachmurzeniu i opadom deszczu, szczególnie w części południowej Polski" - mówi Prasek.

Ponieważ 1 listopada na północy i północnym zachodzie zaznaczy się wpływ wyżu, "pogoda w poszczególnych regionach może się różnić". Oznacza to możliwe przejaśnienia, podczas gdy w innych miejscach kraju "gromadzić się będą chmury". Rano mogą też występować silne zamglenia i mgły.

Chociaż według specjalistki "na ten moment nie ma podstaw", żeby na Wszystkich Świętych "zapowiadać intensywne opady deszczu w całej Polsce, ale ryzyko lokalnych opadów rozproszonych pozostaje".

W zamieszczonej na YouTube prognozie pogody na początek nowego miesiąca możemy się dowiedzieć, że pogoda często będzie dość wymagająca.

Pogoda po Wszystkich Świętych z wyraźną zmianą. Noce z przymrozkami

Kolejne dni listopada upłyną pod znakiem nowej sytuacji barycznej, na co Agnieszka Prasek zwróciła szczególną uwagę.

"Przejdźmy do najciekawszego elementu prognozy: na początku listopada nad Skandynawią i północną Europą rozbuduje się bardzo silny wyż i według aktualnych prognoz ciśnienie w jego centrum może osiągać 1040 hPa. Jednocześnie nad wschodnią, południowo-wschodnią Europą utrzymywać się będzie niż" - prognozuje rzecznik IMGW

Ekspertka podkreśla, że "pomiędzy tymi układami może rozwinąć się przepływ powietrza ze wschodu i północnego wschodu, sprzyjający napływowi chłodniejszych mas powietrza do Polski".

"Oznacza to, że już w pierwszych dniach listopada możemy odczuć wyraźną zmianę pogody" - powiedziała synoptyk. Musimy się wtedy przygotować na poważniejsze ochłodzenie, zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.

To właśnie po zmroku najmocniej da się odczuć spadek wartości na termometrach: "Prognozy na okres od 4 do 8 listopada wskazują, że ta temperatura minimalna w wielu regionach Polski może obniżać się do około zera, a miejscami nawet poniżej, czyli do -2, -3, -4 stopni" - podkreśla Agnieszka Prasek.

Po Wszystkich Świętych chłodne powietrze będzie napływać do Polski - wynika z prognoz IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

Według specjalistki przymrozki będą się pojawiać nie tylko na terenach podgórskich, ale także w centrum i na wschodzie kraju.

Rzecznik IMGW zwraca też uwagę, że "przy większym zachmurzeniu i napływie chłodniejszego powietrza będzie odczuwalnie chłodniej - te temperatury będą poniżej 10 stopni, także idziemy w kierunku ochłodzenia".

Nie musi to jednak oznaczać deszczowej pogody. Za sprawą silnego wyżu nie można wykluczyć rozpogodzeń, ale też porannych mgieł.

Sporo miejsca w najnowszej prognozie Agnieszka Prasek poświęciła temu, czy na początku listopada może pojawić się śnieg na niżej położonych terenach. Odpowiedzi nie są jeszcze jednoznaczne.

Śnieg nie tylko w górach. Synoptyk ocenia szanse

"Na mapach prognozowanych obszarów widzimy już obszary śniegu nad wschodnią i południowo-wschodnią Europą" - zwraca uwagę specjalistka.

Wysoko w Tatrach obecnie leży śnieg, w związku z czym we wtorek powyżej 1800 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

"A czy biały krajobraz zobaczymy także nad polskimi nizinami? Na razie nie możemy tego stwierdzić. W pierwszej dekadzie listopada Polska może pozostawać pod dominującym wpływem wyżu, który będzie ograniczał te opady, ale sama obecność chłodnego powietrza nie wystarczy, by pojawił się śnieg. Potrzebna jest jeszcze odpowiednia wilgotność oraz mechanizm sprzyjający powstawaniu opadów" - podkreśliła Prasek.

W pierwszej dekadzie listopada na mapach synoptycznych widać możliwe opady śniegu również na niżej położonych terenach WXCharts materiał zewnętrzny

"Nie wykluczamy jednak, że w dalszej części listopada pojawią się już pierwsze epizody deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu właśnie również na nizinach, głównie w części wschodniej, lokalnie centralnej i południowo-wschodniej i także w górach" - opowiedziała rzecznik IMGW w prognozie.

Według ekspertki nie widać jeszcze oznak ocieplenia po przełomie października i listopada i "niewykluczone, że większa zmiana cyrkulacji pojawi się dopiero w dalszej części miesiąca".

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