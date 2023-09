"Zielona granica". Zbigniew Ziobro z zakazem wypowiedzi

Wcześniej we wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał Zbigniewowi Ziobrze wypowiadania się na temat filmu Agnieszki Holland pt. "Zielona granica" w kontekście porównania jej twórczości do "zbrodniczych reżimów autorytarnych".

Ziobro odnosząc się do postanowienia sądu stwierdził, że jest ono "zamachem na wolność słowa i debaty publicznej".

- To jest zaangażowanie się sądów w kampanie Donalda Tuska i PO, PSL , bo okazało się, że instytucje kontrolowane przez te partie wyłożyły finanse na film pani Agnieszki Holland - stwierdził we wtorek.

- Polska jest wolna, demokratyczna i my będziemy korzystać z naszych praw i realizować nasze obowiązki. Również ja jako minister sprawiedliwości będę bronił funkcjonariuszy, żołnierzy, mówiąc prawdę na temat twórczości pani Holland oraz jej wypowiedzi, wywiadów których tak chętnie udzielała - oznajmił.

"Zielona granica". Naczelna Rada Adwokacka pisze do Ziobry

Przemysław Rosati, we wpisie opublikowanym w czwartek na platformie X, w którym odnosił się do ostatnich wydarzeń związanych ze Zbigniewem Ziobrą, zamieścił całą treść swojego oświadczenia.

Zwrócił uwagę, że podważają one zaufanie obywateli do państwa, jak też jego instytucji. "Są również zachętą do lekceważenia porządku prawnego, w tym lekceważenia orzeczeń sądowych. Autor takich wypowiedzi albo nie rozumie istoty demokratycznego państwa prawnego i zasady trójpodziału władzy, albo świadomie te wartości kwestionuje. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku pokazuje brak rękojmi prawidłowego wykonywania władzy publicznej w interesie obywateli, zgodnie z porządkiem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej".