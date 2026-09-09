"Na znacznym obszarze kraju". Burze wracają i niosą niebezpieczne ulewy

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Upalny epizod trwa, ale czeka nas jeszcze inne pogodowe wyzwanie. W części kraju temperatury mogą dojść do 32 stopni Celsjusza. W wielu miejscach z czasem pojawią się jednak burze z intensywnymi ulewami i gradobiciem. Trzeba też będzie uważać na wichury.

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Letnia burza z ulewami. W środę takie zjawiska pojawią się w wielu miejscach, a na południowym wschodzie zrobi się upalnie
W środę trzeba uważać na upał oraz burze z intensywnymi ulewami. Przed tymi zjawiskami ostrzega IMGWŁukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Upalnie było we wtorek, ale na tym nie koniec. W środę znowu będzie gorąco, ale to tylko jedno z niebezpieczeństw w ciągu dnia. Do Polski wtargną burze z ulewami, które swoją obecność najmocniej zaznaczą w pasie ciągnącym się w poprzek kraju. Instytut Meteorologii wystosował ostrzeżenia z powodu obu tych zagrożeń.

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Pogoda jak w najcieplejszych dniach lipca. Drugi dzień z rzędu

We wtorek najgorętszym miastem była Legnica, gdzie zanotowano 31,7 st. C. Oprócz tego 31 stopni zanotowano lokalnie na Opolszczyźnie, a upał rozlał się też na część Małopolski oraz Śląsk. Kolejny dzień również będzie upalny - tym razem przede wszystkim na południowym wschodzie.

Nie wszędzie temperatury będą równie wysokie. W rejonie Pomorza można liczyć maksymalnie na 17-19 stopni Celsjusza, za to w pozostałych rejonach będzie znacznie cieplej: w centrum około 28, a na południu i południowym wschodzie do 32 stopni.

Mapa Europy z zaznaczonymi anomaliami temperatury, gdzie centralna i wschodnia część kontynentu odznacza się intensywnie czerwonym kolorem wskazującym na wyraźnie podwyższoną temperaturę w porównaniu do średniej, a zachodnia i północna część pokryta je...
W środę upał na południowym wschodzie kraju może osiągnąć poziom nawet 32 stopni CelsjuszaWXChartsmateriał zewnętrzny

Ze względu na upały obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach:

  • śląskim (bez powiatów na północnym zachodzie);
  • małopolskim (z jedynym wyjątkiem w postaci powiatu tatrzańskiego);
  • świętokrzyskim;
  • wschodniej części łódzkiego;
  • większości podkarpackiego (bez terenów na południu);
  • lubelskiego;
  • centralnej i południowej części mazowieckiego;
  • powiatu siemiatyckiego w podlaskim.
Mapa Polski z wyróżnioną na żółto południowo-wschodnią częścią kraju, obejmującą województwa takie jak małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie i częściowo śląskie oraz opolskie, z zaznaczonym na czerwono punktem w rejonie Warszawy.
W środę na południu i południowym wschodzie obowiązują ostrzeżenia IMGW przed upałem oraz burzami z intensywnymi opadami deszczuIMGWmateriał zewnętrzny

Ostrzeżenia te wejdą w życie o godz. 13:00 i 14:00 i utrzymają się do 18:00.

Upał nie oznacza, że nie powinniśmy się szykować na inne niebezpieczne zjawiska - wręcz przeciwnie. Co prawda na południowym wschodzie przeważnie będzie pogodnie i bezchmurnie, jednak w reszcie kraju sytuacja z czasem się pogorszy, w miarę jak z południowego zachodu zacznie się nasuwać front atmosferyczny, a wraz z nim burze i ulewy.

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Jakub Wojciechowski

Prognoza pogody nie tylko z upałem. Burze coraz bliżej

Minione dni upłynęły pod znakiem łagodnej aury, ale środa spokojna nie będzie. Na zachodzie, północy i w centrum czekają nas przelotne opady deszczu, a po południu i wieczorem w pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Śląsk pojawią się burze.

Z pogorszeniem pogody na tych terenach trzeba się liczyć przede wszystkim po południu, jednak najgorzej może być wieczorem i w nocy. Głównym zagrożeniem w trakcie burz będą ulewy.

Lokalnie w rejonie Kotliny Kłodzkiej i na Opolszczyźnie suma skumulowanych opadów może sięgnąć 30 litrów wody na metr kwadratowy, lecz niewykluczone że lokalnie deszczu spadnie jeszcze więcej. Miejscami może też padać grad o średnicy do około 2 centymetrów

Intensywna strefa opadów i burzowa linia przechodząca przez zachodnią Polskę w kierunku północno-wschodnim, z zaznaczonym obszarem niskiego ciśnienia i wyraźnym kontrastem temperatur po obu stronach frontu.
Po południu i wieczorem strefa burz rozciągnie się od południowego zachodu przez centrum po północ krajuWXChartsmateriał zewnętrzny

Na tych obszarach obowiązuje ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed burzami oraz intensywnymi opadami deszczu.

W trakcie burz szkody może też poczynić silny wiatr, którego podmuchy lokalnie mogą osiągać do 70-80 km/h.

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Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

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