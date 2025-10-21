"Na zlecenie polityczne". Szef BBN po doniesieniach o cofniętych poświadczeniach

- To była sprawa robiona na zlecenie polityczne. Szukanie jakichkolwiek "argumentów" po to, żeby odebrać mi to poświadczenie - powiedział szef BBN Sławomir Cenckiewicz. W ten sposób odniósł się do informacji, że miał rzekomo zataić przed służbami przyjmowanie leków psychotropowych, co skutkowało odebraniem mu poświadczeń bezpieczeństwa.

Szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz
Szef BBN prof. Sławomir CenckiewiczWojciech OlkuśnikEast News

  • Sławomir Cenckiewicz twierdzi, że cofnięcie mu poświadczenia bezpieczeństwa było motywowane politycznie i zorganizowane na podstawie nieprawdziwych zarzutów.
  • Sąd uznał, że Cenckiewicz nie zataił przyjmowania substancji psychotropowych, ale wyrok nie jest prawomocny.
  • Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych podkreślił konieczność rzetelnego wypełniania ankiety bezpieczeństwa i wskazał na formalne przesłanki odebrania certyfikatu.
"Rzeczpospolita" opublikowała artykuł, w którym poinformowała, że to kwestie zdrowotne Sławomira Cenckiewicza miały uruchomić machinę sprawdzania go przez służby.

Według doniesień gazety kontrwywiad ocenił, że Cenckiewicz w ankiecie bezpieczeństwa osobowego z 2021 r. podał nieprawdę - celowo zataił odbyte konsultacje u specjalisty i zaprzeczył, by zażywał w przeszłości "środek odurzający lub substancję psychotropową". To miało sugerować, że nie daje on "rękojmi zachowania tajemnicy".

Sąd jednak stwierdził, że obecny szef BBN niczego nie zataił, bo żaden z przepisanych mu leków nie był "substancją psychotropową".

Szef BBN: Rzeczywistość jest jeszcze mocniejsza

Do sprawy odniósł się we wtorek w Telewizji Republika szef BBN-u.

- Przecież to była sprawa robiona na zlecenie polityczne. Szukanie jakichkolwiek "argumentów" po to, żeby odebrać mi to poświadczenie i tak to zrealizowali - ocenił Sławomir Cenckiewicz.

Dodał, że "rzeczywistość jest jeszcze mocniejsza" niż to, co opisano w artykule "Rz".

- Na przykład wywiad medyczny, który poprzedził to moje krótkotrwałe leczenie, został wkomponowany przez Jarosława Stróżyka i podległą mu panią z Zarządu V Służby Kontrwywiadu Wojskowego do ośmiu decyzji cofających mi poświadczenie bezpieczeństwa - powiedział profesor.

- Czyli fragmenty wywiadu medycznego, mojej rozmowy z panią profesor, z medykiem, którą ona wpisała do mojej karty zdrowia, wkomponowano w jawny dokument administracyjnej decyzji, jaką jest decyzja SKW o cofnięciu poświadczenia - wyjaśnił Cenckiewicz.

    - To jest dopiero "hit". To są ludzie pozbawieni wszelkich skrupułów. Charakterystyczne w ogóle dla ludzi związanych z wojskowymi służbami informacyjnymi. Tam nie ma żadnych zasad. Wszystkie kwestie dotyczące intymności, prywatności, są od lat i były zawsze narzędziem walki z przeciwnikami i ja jestem tego ofiarą - podkreślił szef BBN.

    - Wiem, co było. Wiem jak jest i wiem, co oni zrobili. Wiem więcej, niż oni myślą, że ja wiem. I czekam spokojnie na kolejny wyrok. A potem zobaczycie państwo, co się będzie działo - zapowiedział Cenckiewicz.

    Dobrzański: Obecny szef BBN nie posiada dostępu do informacji niejawnych

    Do publikacji "Rzeczpospolitej" odniósł się również Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych

    Podkreślił, że "zarówno Służba Kontrwywiadu Wojskowego jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego stoją na stanowisku, że zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem obecny szef BBN nie posiada dostępu do informacji niejawnych".

    Przypomniał, że wyrok w sprawie jest nieprawomocny, a premier złożył kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

    Dobrzyński podkreślił, że "warunkiem prawidłowo przeprowadzonej procedury dopuszczenia do informacji niejawnych jest rzetelne i zgodne z prawdą wypełnienie przez osobę sprawdzaną ankiety bezpieczeństwa osobowego".

    "Rozstrzygnięcie wątpliwości i wyjaśnienie okoliczności w postaci zdarzeń i sytuacji, które mogą wpływać na dawanie rękojmi zachowania tajemnicy jest częścią postępowania sprawdzającego prowadzonego przez ABW lub SKW" - wyjaśnił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

    "Świadome zatajenie lub pominięcie przez osobę sprawdzaną w ankiecie bezpieczeństwa osobowego lub w toku postępowania sprawdzającego faktów lub zdarzeń stanowi przesłankę do niewydania poświadczenia bezpieczeństwa. Na pytania zawarte w ankiecie należy odpowiedzieć rzetelnie, zgodnie z prawdą, a dylematami podzielić się z osobą prowadzącą postępowanie sprawdzające" - dodał.

    Rzecznik zaznaczył, że "oprócz złożenia do NSA skargi kasacyjnej" Cenckiewicz został "objęty złożonym do sądu przez prokuraturę aktem oskarżenia, co zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji niejawnych jest kolejną bardzo ważną przesłanką do utraty certyfikatu bezpieczeństwa".

