W skrócie Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą program SAFE, z którego policja miała otrzymać 3,3 mld zł na inwestycje.

Przedstawiciele policji podkreślają, że nie interesują ich polityczne spory, a zależy im na otrzymaniu środków na poprawę bezpieczeństwa funkcjonariuszy i realizację projektów sprzętowych.

Donald Tusk zapowiedział realizację programu "Polska Zbrojna" jako alternatywę po zawetowaniu SAFE.

W czwartek wieczorem podczas prezydenckiego orędzia Karol Nawrocki podjął decyzję o zawetowaniu ustawy o programie SAFE. - Nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE - oświadczył.

O kulisach decyzji głowy państwa w swoim tekście pisała Kamila Baranowska. Jak czytamy, o wecie Nawrockiego wobec ustawy o unijnym SAFE przesądziło podejście Donalda Tuska do prezydenckiego projektu "Polski SAFE 0 proc.".

SAFE a weto prezydenta. Policja: System bezpieczeństwa kuleje

Program SAFE zakładał zaciągnięcie pożyczek, które mają umożliwić krajom Unii Europejskiej w szybkie inwestycje we własną obronność. Polska miała dostać z programu około 180 mld zł. Rząd zapowiadał, że wesprze krajowy sektor zbrojeniowy. Część tej kwoty miało trafić także na projekty zgłoszone przez służby mundurowe.

Sama policja miała dostać z programu 3,3 mld zł na inwestycje. Zrealizowanych miało zostać 10 projektów. Pieniądze miały zostać przeznaczone na wymianę sprzętu transportowego i ochronnego, budowę systemu antydronowego czy wdrożenie nowoczesnych systemów automatyzujących pracę policjantów.

Wobec weta prezydenta rząd szykuje "plan B", tak aby pieniądze unijne pozyskać. Program SAFE zakładał stworzenie samodzielnego mechanizmu obsługi środków. Weto powoduje, że w razie ewentualnej pożyczki zmienią się zasady podziału pieniędzy. Te trafią na Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, z którego może być finansowane tylko wojsko, a nie zakupy dla policji.

- Nie interesują nas polityczne przepychanki. Interesuje nas realne wyposażenie. Pieniądze zaplanowane na system antydronowy, systemy bezpieczeństwa oraz kamizelki z wkładami kevlarowymi muszą się znaleźć. To była publiczna deklaracja rządzących i liczymy na to, że dotrzymają słowa. Potrzebujemy tych funduszy dziś, a nie jutro czy pojutrze - mówi Interii mł. insp. Andrzej Szary, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

SAFE dla policji. "Dziwi nas, że musimy prosić o rzeczy oczywiste"

- Jesteśmy formacją pierwszej linii, to na nas opiera się bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. System bezpieczeństwa kuleje, a my od lat apelujemy do każdej kolejnej władzy o to samo. Dziwi nas, że musimy prosić o rzeczy tak oczywiste - dodaje funkcjonariusz.

Jak podkreśla, "porównanie nakładów jest porażające" i wskazuje, że na wojsko, czyli bezpieczeństwo zewnętrzne, w budżecie na ten rok zapisano 187 mld zł. Dla policji - 20 mld zł. - Brakuje relatywnie niewielkich kwot, by policjanci wreszcie poczuli się bezpiecznie podczas pełnienia służby. To nie jest prośba, to wymóg państwowy - opowiada mł. insp. Szary.

Policjant zauważa, że jednym z projektów w programie był zakup kamizelek z wkładem kevlarowym.

- Każdego dnia podejmujemy od 15 do 17 tys. interwencji. W kilku procentach tych zdarzeń policjanci stają oko w oko z osobami pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Kamizelki kuloodporne i nożoodporne to jedyna bariera między funkcjonariuszem a narzędziem napastnika podczas awantur domowych - wyjaśnia wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Jeszcze przed decyzją prezydenta list otwarty do polityków wystosował Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów.

"Polska Policja jest fundamentem bezpieczeństwa państwa. Inwestowanie w Policję to inwestowanie w bezpieczeństwo ludzi mieszkających w naszym kraju. W ostatnich latach Polska Policja udowadniała wielokrotnie swoją wartość. Działania policjantów wyprzedzają reakcje wszystkich innych służb. To policjanci pierwsi opanowali sytuację na granicy po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, to Policja była jedyną formacją, która skutecznie potrafiła zareagować na sytuację na granicy z Białorusią" - napisał.

Weto dla SAFE. Rząd zapowiada działania i plan B

Jeszcze przed decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy o SAFE Donald Tusk zapowiadał, że rząd jest gotowy na plan B.

Słowa te potwierdził w piątek na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów. - Przyjmiemy uchwałę, na podstawie której zrealizujemy program "Polska Zbrojna" - mówił Tusk.

- Będzie trudniej, będzie czasami wolniej, będzie trzeba dużo więcej wysiłku włożyć, żeby przekonać wszystkich zaangażowanych w ten proces - zapowiedział szef rządu.

