Burze w środę dokonały wielu zniszczeń. Do czwartkowego poranka strażacy interweniowali z tego powodu prawie 480 razy. Wygląda na to, że znowu mogą mieć dużo pracy. Tym razem najwięcej burz synoptycy spodziewają się na północy kraju, choć z czasem zagoszczą również na południu - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Od rana przelotnego deszczu i burz muszą się spodziewać mieszkańcy północnych województw. Miejscami przyniosą ulewy z sumą opadów do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz gradem i silnym wiatrem: do 75-80 km/h .

W zdecydowanej większości kraju na termometrach zobaczymy wartości powyżej 20 st. C. Chłodniej będzie tylko nad samym morzem, gdzie można się spodziewać od 17 do 19 stopni. Na północy będzie około 21 st. C, w centrum 25, zaś najcieplej będzie na południowym wschodzie: nawet do 30 stopni Celsjusza, co oznacza upał.