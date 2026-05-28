Na upał nie ma już szans. Pogoda w Polsce wyraźnie się zmieni

Jakub Wojciechowski

O upalnych dniach w najbliższym czasie możemy zapomnieć. Temperatury w czwartek przeważnie rozczarują i w niewielu rejonach przekroczą 20 stopni. Choć za sprawą wyżu Boris wciąż będzie bardzo słonecznie i spokojnie w wielu miejscach, to znowu pojawią się burze. Synoptycy wskazują, gdzie trzeba na nie uważać.

Słoneczna pogoda będzie zasługą wyżu Boris. Tylko na północnym wschodzie zagrzmi i popada
Wyż Boris sprawi, że w większości Polski będzie pogodnie i spokojnie. Słabe burze mogą się pojawić tylko na północnym wschodzie

Niebezpieczne burze w środę nawiedziły wiele regionów na północnym i południowym wschodzie kraju. W czwartek, choć będzie znacznie spokojniej, również może zagrzmieć - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Powinniśmy się też pogodzić z niższymi temperaturami.

Pogoda pod kontrolą Borisa. Burze jednak się pojawią

Czwartek będzie dość słoneczny i pogodny w większości kraju, dzięki wyżowi Boris, który opanuje większość centralnej i zachodniej Europy.

Nie wszędzie w Polsce będzie jednak całkowicie spokojnie. Na pogodowych mapach wyróżnia się północno-wschodnia część kraju. Tam miejscami przelotnie popada deszcz, a lokalnie zagrzmi.

Te burze nie będą zbyt silne, jednak mogą przynieść silniejsze porywy wiatru, dochodzące do 65 km/h, a lokalnie również drobny grad. Opady deszczu nie powinny być zbyt intensywne.

Burzowo zacznie się robić jeszcze przed południem, a po godz. 18:00 powinno się stopniowo uspokoić. W nocy burz już nie będzie.

Więcej wiosny niż lata. Chodzi o temperatury

W porównaniu z pierwszą częścią tygodnia, kiedy to miejscami na zachodzie temperatury zbliżyły się do poziomu upału, zrobi się nieco chłodniej.

W rejonie Półwyspu Helskiego, na Żuławach i terenach podgórskich Karpat w ciągu dnia nie będzie więcej niż 15 stopni. W centrum zanotujemy niewiele więcej, bo około 18 st. C, a najcieplej zrobi się na południowym zachodzie. Nawet tam jednak możemy liczyć maksymalnie na 22 stopnie Celsjusza.

Mapa Polski z zaznaczonymi anomaliami temperatury, gdzie zachodnia część kraju jest oznaczona ciepłymi odcieniami żółci i pomarańczu wskazującymi wyższą temperaturę, natomiast wschodnia i północno-wschodnia część pokryta jest odcieniami niebieskiego oz...
W dużej części Polski zrobi się wyraźnie chłodniej. Tylko na zachodzie kraju może być nieco powyżej 20 stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

Ponieważ pogodę ukształtuje rozległy wyż, przeważnie będzie spokojnie. Na zachodzie wiatr będzie słaby, jednak w wielu innych miejscach zrobi się porywisty, a na północnym wschodzie, podczas burz, podmuchy osiągną do 60-65 km/h.

