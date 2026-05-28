Niebezpieczne burze w środę nawiedziły wiele regionów na północnym i południowym wschodzie kraju. W czwartek, choć będzie znacznie spokojniej, również może zagrzmieć - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Powinniśmy się też pogodzić z niższymi temperaturami.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Pogoda pod kontrolą Borisa. Burze jednak się pojawią

Czwartek będzie dość słoneczny i pogodny w większości kraju, dzięki wyżowi Boris, który opanuje większość centralnej i zachodniej Europy.

Nie wszędzie w Polsce będzie jednak całkowicie spokojnie. Na pogodowych mapach wyróżnia się północno-wschodnia część kraju. Tam miejscami przelotnie popada deszcz, a lokalnie zagrzmi.

Te burze nie będą zbyt silne, jednak mogą przynieść silniejsze porywy wiatru, dochodzące do 65 km/h, a lokalnie również drobny grad. Opady deszczu nie powinny być zbyt intensywne.

Rozwiń

Burzowo zacznie się robić jeszcze przed południem, a po godz. 18:00 powinno się stopniowo uspokoić. W nocy burz już nie będzie.

Więcej wiosny niż lata. Chodzi o temperatury

W porównaniu z pierwszą częścią tygodnia, kiedy to miejscami na zachodzie temperatury zbliżyły się do poziomu upału, zrobi się nieco chłodniej.

W rejonie Półwyspu Helskiego, na Żuławach i terenach podgórskich Karpat w ciągu dnia nie będzie więcej niż 15 stopni. W centrum zanotujemy niewiele więcej, bo około 18 st. C, a najcieplej zrobi się na południowym zachodzie. Nawet tam jednak możemy liczyć maksymalnie na 22 stopnie Celsjusza.

W dużej części Polski zrobi się wyraźnie chłodniej. Tylko na zachodzie kraju może być nieco powyżej 20 stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Ponieważ pogodę ukształtuje rozległy wyż, przeważnie będzie spokojnie. Na zachodzie wiatr będzie słaby, jednak w wielu innych miejscach zrobi się porywisty, a na północnym wschodzie, podczas burz, podmuchy osiągną do 60-65 km/h.

-----

"Polityczny WF": Czy Miszalski aż tak źle zarządzał Krakowem? INTERIA.PL