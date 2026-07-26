W skrócie Początek tygodnia przyniesie ochłodzenie oraz przelotne opady deszczu.

W środę aura zacznie się poprawiać i pojawi się słońce.

Od czwartku temperatury będą znacząco przekraczać 30 stopni, zwłaszcza na zachodzie kraju.

W piątek w okolicach Wrocławia i Opola prognozuje się do 37 stopni, a na zachodnich krańcach pojawi się tropikalna noc.

Szanse na pobicie rekordu ciepła z końca czerwca pozostają jednak niewielkie.

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W niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed wysokimi temperaturami dla południowej i centralnej Polski.

"Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień około 30 stopni Celsjusza" - podkreślono w komunikacie.

Po chwilowym przypływie ciepła nastąpi dwudniowe ochłodzenie. "Zachmurzenie będzie duże, od zachodu większe przejaśnienia. W całym kraju przelotne opady deszczu i burze (miejscami z ulewnym deszczem, gradem i porywami wiatru do 70-80 km/h)" - czytamy w najnowszej analizie dotyczącej poniedziałku.

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Pogoda. Wtorek z przejaśnieniami, fala ciepła od środy

Odrobinę lepiej będzie we wtorek. Pieszym znowu przyda się parasol, bo może przelotnie padać. Najchłodniej będzie nad morzem i na Podhalu (do 19 stopni), na krańcach zachodnich - do 25 stopni.

Koniec nachodzącego tygodnia przyniesie temperatury znacznie powyżej 30 stopni. Fala ciepła nadejdzie z kierunku naszych zachodnich sąsiadów. W czwartek po południu w okolicach Zielonej Góry będzie 35 stopni.

Na zachodnich krańcach Polski będzie mieli do czynienia z tropikalną nocą. To zjawisko, kiedy przez całą noc wskazania termometry nie spadają poniżej 20 "kresek".

Fala ciepła nadciąga do Polski. 37 stopni na termometrach

W piątek w okolicach Wrocławia i Opola prognozuje się maksymalnie 37 stopni (rekord ciepła sprzed miesiąca wynosi 40,5 stopnia - red.). Niewiele chłodniej będzie w Bydgoszczy i Poznaniu (po 35 stopni).

Upał może potęgować brak podmuchów wiatru. "Wiatr będzie słaby, z kierunków północnych i wschodnich" - podaje IMGW.

W sobotę upał przeniesie się do wschodniej Polski. Termometry pokażą 36 "kresek" w rejonie Przemyśla i Zamościa.

W niedzielę maksymalna temperatura wyniesie 34 stopnie. Na południu Polski ciągle będzie gorąco. Zdecydowanie chłodniej będzie na północy. Na Wybrzeżu termometry pokażą 21 stopni.

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