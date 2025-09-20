IMGW wydał w sobotę ostrzeżenia I stopnia o upale, które obejmują: województwo śląskie i opolskie oraz część woj. podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.

Pogoda w sobotę. Nawet 30 stopni Celsjusza

Jak wskazuje Wiesław Winnicki, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sobotę zachmurzenie będzie przeważnie małe. Jedynie na krańcach północno-wschodnich wzrośnie do umiarkowanego lub dużego.

Temperatura maksymalna wyniesie od 26 do 29 st. C, lokalnie na południowym zachodzie i południu będzie to 30 st. C. Chłodniej będzie miejscami na północy i w rejonach podgórskich, od 23 do 25 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na południu województwa dolnośląskiego i na Opolszczyźnie w porywach do 55, punktowo 65 km/h, z kierunków południowych i południowo-zachodnich.

Prognoza pogody. W nocy chłodniej, pojawi się wiatr

Synoptyk przekazał, że w nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie na północy kraju będzie przeważnie małe i umiarkowane, natomiast na pozostałym obszarze kraju małe lub bezchmurnie.

Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 17 st. C, lokalnie na południu do 18 st. C. Według synoptyka chłodniej będzie jedynie w Dolinach Karpackich, od 8 do 12 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. W rejonach podgórskich Karpat porywy wiatru osiągną do 65 km/h, z kierunków południowych i południowo-zachodnich. Wysoko w górach wiatr wyniesie w porywach do 70 km/h.

Pogoda. W niedzielę upał, deszcz i burze

Przedstawiciel IMGW zaznaczył, że w niedzielę na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe. Jedynie na północnym zachodzie wystąpi zachmurzenie umiarkowane oraz duże, z przelotnymi opadami deszczu i możliwymi burzami.

Temperatura maksymalna wyniesie od 25 do 29 st. C, lokalnie na południu do 30 st. C. Chłodniej będzie na Wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich, od 22 do 24 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu miejscami dość silny i porywisty, w porywach do 65 km/h, południowy, południowo-zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach wyniesie do 75 km/h. W czasie burz porywy wiatru mogą sięgać około 70 km/h.

Pogoda w poniedziałek. Idzie ochłodzenie

- W nocy z niedzieli na poniedziałek Polska będzie podzielona na dwie strefy pogodowe, w części zachodniej będą występowały opady deszczu, lokalnie możliwe są burze - zaznaczył Wiesław Winnicki.

Jak dodał, temperatura minimalna wyniesie od 11 st. C w części wschodniej, wschodnio południowej i na Pomorzu Zachodnim, około 12-14 st. C w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w województwie kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskiego, do 15-16 st. C we wschodniej i centralnej Polsce.

- W poniedziałek zrobi się zdecydowanie chłodniej, szczególnie w części zachodniej i północno-zachodniej naszego kraju - podsumował Winnicki.

