Na termometrach będzie prawie 10 stopni na plusie. Wskazano konkretny rejon

Pierwsza część dnia nie zachwyci, zwłaszcza na północy. Tam z powodu marznących opadów "drogi i chodniki lokalnie mogą być bardzo śliskie". Miejscami rano utrzymują się też gęste mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Na południu zrobi się bardzo ciepło: lokalnie bardzo niewiele zabraknie do 10 stopni Celsjusza.

Starszy mężczyzna z laską idzie chodnikiem obok drogi, po drugiej stronie widoczna jest mapa pogodowa pokazująca temperatury w Polsce, z wyraźną granicą pomiędzy chłodniejszym i cieplejszym obszarem kraju.
W piątek miejscami na południu będzie prawie 10 stopni Celsjusza. W północnej połowie kraju rano trzeba uważać na niebezpieczną gołoledźKrzysztof Zatycki/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Szykuje się kolejny ciężki poranek. Podobnie jak w ostatnich dniach w wielu miejscach mamy do czynienia z niebezpieczną gołoledzią. W piątek przed południem to zagrożenie najbardziej da się we znaki mieszkańcom północnej połowy Polski - prognozują specjaliści Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda wciąż wymagająca na północy. Bardzo ślisko w wielu miejscach

Rano w wielu regionach północnej i zachodniej Polski mamy do czynienia z opadami deszczu lub mżawki, które zamarzają na zimnym gruncie, powodując gołoledź. "Drogi i chodniki lokalnie mogą być bardzo śliskie" - ostrzega IMGW w komunikacie.

Mapa Polski z wyraźnie zaznaczonymi regionami w kolorach pomarańczowym, żółtym oraz ukośnym czarnym cieniowaniem. Granice województw widoczne z oznaczonymi nazwami miast, a kolorowe strefy sugerują różne poziomy zagrożenia lub status regionalny.
W północnej połowie Polski pomarańczowe ostrzeżenia przed marznącymi opadami utrzymają się niemal do południaIMGWmateriał zewnętrzny

Jeszcze trudniejsze warunki panują miejscami na zachodzie. Na południu Ziemi Lubuskiej z powodu mgieł "widzialność jest mocno ograniczona i wynosi około 200 metrów. Tak niska widzialność, z okresową poprawą, może utrzymywać się jeszcze przez kilka godzin" - ostrzegają synoptycy.

Pomarańczowe ostrzeżenia IMGW związane z gołoledzią na północy mogą się utrzymać do godz. 11:00. Lepsze warunki zapanują na południu, gdzie nie tylko będzie pogodniej, ale też znacznie cieplej niż w reszcie kraju.

    Prawie 10 stopni ciepła. Mróz tylko lokalnie

    "Poranek pełen kontrastów! Dzisiejszy poranek przyniósł bardzo duże zróżnicowanie temperatur w Polsce" - podkreślają eksperci z IMGW. W najcieplejszej Jeleniej Górze o godz. 6:00 było 4,4 st. C, zaś w najzimniejszych Suwałkach -4,1 st. C.

    "Na południowym zachodzie temperatury są typowo wiosenne jak na luty" - zwraca uwagę IMGW we wpisie zamieszczonym na Facebooku:

    Piątek będzie bardzo ciepły, zwłaszcza w południowej połowie Polski. Tam termometry pokażą 8, a lokalnie w Kotlinie Jeleniogórskiej nawet do 9 stopni ciepła.

    Najzimniej będzie na Suwalszczyźnie, jednak nawet tam mróz będzie niewielki i wyniesie -2 stopnie. W centrum można się spodziewać jednego stopnia powyżej zera.

    Piątek na południu będzie ciepły, z temperaturami mocno zbliżonymi do bariery 10 stopni Celsjusza
    Z ciemniejszych chmur spadną nie tylko marznące opady. Miejscami popada również deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie, lokalnie w centrum oraz wysoko w górach również sam śnieg. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć nad morzem miejscami porywisty. Najsilniej powieje w Sudetach: do 70 km/h.

    Ocieplenia doświadczymy nie tylko za dnia. Po zachodzie słońca wciąż będzie dość ciepło i na południu temperatura nie powinna spaść poniżej 2 stopni powyżej zera. Mrozy zanotujemy na północnym wschodzie: do -5 oraz w centrum: około -1 st. C.

