Na stronie TK pojawiło się nagranie. Nowy komunikat, cios w Święczkowskiego

W skrócie Sędzia Anna Korwin-Piotrowska w nagraniu opublikowanym na stronie TK zarzuciła Bogdanowi Święczkowskiemu zaniedbania w rozpoznawaniu skarg konstytucyjnych obywateli.

Według Korwin-Piotrowskiej Święczkowski w 2026 roku nie wydał wyroku w żadnej sprawie ze skarg obywatelskich, skupiając się wyłącznie na wnioskach prezydenta i KRS.

Sędzia zapowiedziała weryfikację akt i nadanie sprawom właściwego biegu, aby zapewnić realną ochronę praw i wolności obywatelskich przed Trybunałem.

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W piątek wieczorem na oficjalnej stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiło się nowe oświadczenie, które, w przeciwieństwie do poprzednich komunikatów, ma formę nagrania.

W krótkim filmie Anna Korwin-Piotrowska przybliżyła prawę skargi konstytucyjnej wniesionej w styczniu 2017 r. - Ta sprawa wpłynęła niemal 10 lat temu. Od 2019 roku tej sprawie nic się nie dzieje - zaznaczyła.

Trybunał Konstytucyjny. Korwin-Piotrowska uderza w Święczkowskiego

Jak zauważyła, w 2022 r. Święczkowski został przewodniczącym składu orzekającego w tej sprawie, a w 2024 r. - prezesem TK. Święczkowski - jej zdaniem - nie dopełnił swoich obowiązków, w tym "sprawnego i rzetelnego rozpoznawania spraw" na obu tych stanowiskach.

- Pan sędzia Święczkowski w 2026 roku, bieżącym roku, nie rozpoznał, nie był sprawozdawcą i nie wydał wyroku w ani jednej sprawie ze skarg konstytucyjnych obywateli - powiedziała.

- Jako sprawozdawca wydał jedynie cztery wyroki i to wyłącznie w sprawach z wniosków prezydenta i poprzednio ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa. Te sprawy dla niego były priorytetowe. W tych sprawach wyroki zapadły - dodała.

Sędzia zapowiedziała, że taki stan rzeczy "oczywiście się zmieni". - Podejmujemy już teraz działania, sprawdzamy akta, weryfikujemy i będziemy nadawać sprawom właściwy bieg po kolei, żeby prawa i wolności obywatelskie rzeczywiście uzyskały gwarancję i zostały rozstrzygnięte w sposób, które będą mogły służyć potem jako podstawę wznowienia ewentualnie postępowań - mówiła.

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. "Przerwa w czynnościach" Święczkowskiego i Sochańskiego

30 października wieczorem przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Korwin-Piotrowska - jako najstarszy stażem sędzia - ogłosiła się kierującą TK i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Przed siedzibą sądu nasilił się wówczas protest. Pojawił się tam Święczkowski, który oświadczył, że jako prezes TK jest jedynym administratorem budynku Trybunału, a "wszelkie decyzje podejmowane przez uzurpatorów są bezprawne od początku do końca".

Zdecydowanie negatywnie zmiany w Trybunale oceniła zarówno opozycja, jak i środowisko skupione wokół prezydenta Karola Nawrockiego. Część polityków określa je jako "zamach stanu". Krytyczne głosy pojawiają się także w szeregach ugrupowań, które wchodzą w skład koalicji rządzącej.



