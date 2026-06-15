Za nami nieprzyjemny, deszczowy weekend, z lokalnymi burzami w wielu miejscach. Nowy tydzień nie przyniesie większej zmiany. Poniedziałek również będzie mokry, a groźnie może się zrobić w północnej połowie kraju - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardziej nieprzyjemna będzie druga część dnia.

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Burze z ulewami wracają. Uwaga na gradobicia

"Poniedziałek zapowiada się pochmurnie i miejscami burzowo" - napisali synoptycy IMGW w najnowszej prognozie. Co prawda zagrzmieć może w większości regionów, jednak szczególnie trzeba uważać na północy i wschodzie.

Praktycznie wszędzie będzie pochmurnie, choć pojawią się większe przejaśnienia, a na południu nawet rozpogodzenia. Przelotne deszcze nie będą jednak niczym wyjątkowym, choć wieczorem na południowym zachodzie powinny zanikać.

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Najwięcej burz pojawi się po południu, ale lokalnie nadejdą wcześniej. Będą się szybko przemieszczać, dzięki czemu deszcze, które przyniosą nie powinny trwać zbyt długo. Lokalnie suma opadów może sięgnąć około 20, a punktowo do 30 litrów wody na metr kwadratowy.

Najsilniejsze burze w poniedziałek opanują północno-wschodnią Polskę - ostrzega IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Oprócz deszczu miejscami popada drobny grad o średnicy poniżej 2 centymetrów. "Mimo niewielkiej wielkości gradu, jego opady mogą być lokalnie dość obfite" - informuje IMGW w komunikacie.

Z powodu tych burz obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia, rozciągające się na województwa:

podlaskie ;

warmińsko - mazurskie ;

północną część mazowieckiego ;

pomorskie ;

północną połowę kujawsko - pomorskiego ;

wschodnią i centralną część zachodniopomorskiego ;

północne krańce wielkopolskiego.

Te ostrzeżenia obowiązują od godz. 7:00 i utrzymają się do 23:00.

Burze przyniosą nie tylko ulewy i lokalne gradobicia, lecz również niebezpieczny wiatr, mogący w porywach osiągać do 75 km/h. Bardzo mocno powieje zwłaszcza na Wybrzeżu i z tego powodu w nadmorskich powiatach Pomorza i Pomorza Zachodniego obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Pogoda trzyma chłodny kurs. Przeważnie kilkanaście stopni

Spragnieni ocieplenia będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Wciąż będzie dość chłodno, zwłaszcza na północnym wschodzie.

Na Suwalszczyźnie nie będzie więcej niż 14 stopni Celsjusza, a w centrum termometry pokażą około 18. Tylko na zachodzie i południowym wschodzie uda się przekroczyć barierę 20 stopni, ale nawet tam minimalnie. Synoptycy spodziewają się w tych rejonach maksymalnie 21 st. C.

Poniedziałek będzie chłodnym dniem, z maksymalnymi temperaturami na poziomie 21 stopni Celsjusza IMGW materiał zewnętrzny

Poza burzami wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany. Wichur trzeba się spodziewać w górach: na szczycie Karkonoszy podmuchy mogą osiągać nawet 100 km/h.

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